KAŽU DA JE AROGANTAN SLABIĆ I DA JE HTEO MAJCI DA OTME PRESTO: Ovo su DEVET činjenica o kralju Čarlsu koje su ZAPREPASTILE svet!

Kralj Čarls III krunisan je danas uz versku ceremoniju stravu 1.000 godina. Svečanost je počela u 12.00 časova, a ovom prestižnom događaju, pored članova kraljevske porodice, prisustvuje i čitav niz državnih zvaničnika, kao i pripadnika kraljevskih porodica drugih zemalja.

A ko je zapravo novi kralj Velike Britanije?

Za princa od Velsa službeno je proglašen na svečanosti 1969. godine. A na to što je najduže čekao krunu u burtanskoj istoriji, njegovi kritičari, pa čak i neki monarhisti, koji misle da je Čarls loš izdanak kuće Vindsor, kažu da je tako bilo i bolje.

Tom Bover, pisac neautorizovane Čarlsove biografije "Buntovni princ", prikazao ga je kao arogantnog slabića koji uživa u luksuzu i čudaka koji ne podnosi kritiku.

Najstariji je od četvoro dece koje su dobili kraljica i njen pokojni suprug princ Filip. Rođen je 14. novembra 1948. godine. u Bakingemskoj palati kao prvi unuk kralja Džordža Šestog i kraljice Elizabete.

Kada je njegova majka preuzela presto u svojoj 25 - oj, imao je samo 3 godine. Kao britanski prestolonaslednik, nosio je titulu princ od Velsa i titulu vojvode od Rotesaja.

Prezirao je svoju školu "Gordonstoun" u zabačenom delu Škotske, koju je pohađao i njegov otac, ali je zato bio prvi prestolonaslednik s diplomom Kemridža. Diplomirao je 1976. godine, a potom je služio u Kraljevskom vazduhoplovstvu i mornarici.

Zatim je usledilo venčanje 1981. sa čuvenom princezom Dajanom Spenser, sa kojom je dobio dva sina - princa Vilijama i princa Harija. Međutim, par se razveo 1996. godine. Već sledeće godine, Dajana je poginula u strašnoj saobraćajnoj nesreći u Parizu. A o životu ove neverovatne žene se i danas priča.

Čarl je utehu pronašao pored Kamile Parker Bouls, a suškalo se sa je sa njom započeo romansu još dok je bio u braku sa Dajanom. Venčali su se 2005. godine, a za ime njegove nove supruge se vezuju brojne kontroverze.

Kao princ od Velsa, Čarls je obavljao službene dužnosti u ime kraljice Elezabete Druge. Osnovao je Prinčev fond 1976. godine, a pokrovitelj je, predsednik ili član preko 400 drugih dobrotvornih organizacija i fondova.

Čarls je javno govorio o pitanjima kao što su organska poljoprivreda i klimatske promene, što mu je donelo nagrade i priznanja ekoloških grupa. Sa druge strane, njegova podrška alternativnoj medicini, uključujući homeopatiju, bila je predmet kritike.

Poznat je kao ljubitelj arhitekture često je isticao važnost očuvanja istorijskih zgrada. Od 1993. godine, Čarls je radio na stvaranju Paundberija, eksperimentalnog novog grada zasnovanog na njegovom arhitektonskom ukusu. Takođe je autor ili koautor većeg broja knjiga.

Novog britanskog kralja mnogi opisuju kao čudu osobu, a zbog brojnih skandala u koje je upleten republikanci se nadaju da će biti loš monarh. Ali, pobornici kraljevske porodice , pak, misle da će se zbog duge pripreme za tu važnu poziciju sjajno snaći u novoj ulozi.

Čarlsove pristalice smatraju da će mu njegova mudrost, promišljenost i zalaganje za zaštitu životne sredine obezbediti podršku javnosti kakvu zaslužuje. Ipak, čini se da sve to zasjenjuje žučan završetak braka sa šrincezom Dajnaom i trajno neprijateljstvo dela javnosti prema drugoj supruzi Kamilli.

- Optužuju vas da ste kontroverzni samo zato što pokušavate privući pažnju na stvari koje nisu nužno dio konvencionalnog gledišta. Moj je problem u tome što pronalazim previše stvari koje je potrebno podržati ili boriti se za njih. rekao je Čarls pre nekoliko godina u jednom intervuju.

Novi kralj je "lak plen"

Čarlsovi pobornici kažu da je on lak plen, jer mu svaki potez često pretresaju mediji koji nisu baš njemu naklonjeni.

- Čitao sam gomilu stvari koje jednostavno nisu tačne. Mnogo je klevetanja - rekao je svojevremeno bivši bliski saradnik koji je s njim radio godinama.

Komplikovana ličnost

Bover je za svoju knjigu razgovarao s onim bivšim članovima Čarlsovog osoblja koji su zbog nečega kivni ili ogorčeni. Međutim, kraljičin glasnogovorin imao je drugačije viđenje novog kralja.

- Komplikovan je. Retko sam sreo nekoga tako znatiželjnog za svet i željnog znati što se događa i zašto. Ali više od svega ima entuzijazma i radnih navika. Veoma je predan čovek, sa neprimerenim smislom za humor. Ako ste javna ličnost i nosom parate oblake, to ce vam zameriti - istakao je Simon Levis, kraljičin glasnogovornik od 1998. do 2001.

I Čarlsovi prijatelji, i oni koji to nisu, jednako govore da je posvećen dužnosti. Radni dan mu počinje doručkom, ručak uvek preskače, i završava oko ponoći. Svakodnevno.

Privatno Čarš obožava pozorište, slikarstvo, književnost i operu. Kažu da je veliki fan Leonarda Kohena. Najsrećniji je u vrtu, voli Šekspira, slika akvarele i piše knjige za decu. Zna biti zabavan, ali i zahtevan. Bivši suradnici tvrde i da lako plane.Vodi hiperluksuzni način života

Službeni podaci pokazuju da su Čarlsova nedavna prekookenaska putovanja bila najskuplja u kraljevskoj porodici. Bover, koji je za knjigu o Čarlsu razgovarao sa 120 ljudi, njegov način života naziva "hiperluksuznim".

Ali, kralj je tu tvrdnju oštro odbacio.

- Oh, nemojte verovati tim sra*ima - nimalo prinčevski je odgovorio na pitanje australijskog radijskog novinara.

Upliće se u nedozvoljena pitanja

Pažnju ne privlači samo svojim načinom života, već i svesrdnim zalaganjem za zaštitu životne sredine, kao i borbom protiv klimatskih promena, što je dovelo i do optužbi da se upliće u pitanja koja bi kraljevska porodica trebalo da izbegava. Čarls, pak, misli da ima poziciju koja mu omogućava da iznosi snažne stavove, i kako bi bilo nedopustivo da to i ne koristi za ispravne stvari.

Prema nepisanom britanskom ustavu, monarh mora biti apolitičan. No princ od Velsa, misli da ne mora.

- Mnogo je stvari na koje sam pokušavao skrenuti pažnju svih ovih godina, a drugi su ignorisali. Sada konačno počinju shvatati da ono što sam želeo naglasiti i nije baš luckasto kao što su mislili - rekao je Čarls u jednom intervjuu 2017.

Rukopis kao škrabotina

Naime, otkriveno je 2013. da je Čarls imao 36 sastanaka s ministrima u vladi za tri godine. Potom je britanski vrhovni sud naredio da njegova pisma ministrima, koja su u medijima nazvali "memorandumima crnog pauka" , jer mu rukopis izgleda kao škrabotina, mogu biti javno objavljena. Čarls je ministrima, među ostalim, pisao o kućama na selu, hrani u bolnicama itd.

Dijanina smrt

Tema koja najviše opčinjava javnost i dalje je Čarlsov razvod od Dijane, kao i njena misteriozna smrt ali i nova ljubav sa Kamilom, koju mnogi krive za kraljev krah prvog braka. Brojne ankete sugerišu da Čarls nikada u potpunosti nije povratio ugled od tog momenta.

Ispitivanje javnog mnijenja s početka ove godine pokazuje da samo devet posto ispitanika Čarlsa doživljava najdražim članom kraljevske porodice.

I sama princeza Dajana je sugerisala u jednom intervjuu da Čarls ne želi biti kralj, kao i da nije rođen za tako zahtevnu ulogu.

- Nije tačno, Čarls će verovatno biti najpripremljeniji monarh u isotriji i mislim da će biti jako dobar kralj - rekao je Levis.

ZANIMLJIVOSTI O KRALJU KOJE MALO KO ZNA:

1. Auto mu radi na vino

Čarls vozi svoj Aston Martin, koji mu je mama poklonila za 21. rođendan, na bio-gorivo napravljeno od viška engleskog vina. Takođe, ima svoje Jaguare, Audije i Rendž Rovere koji koriste 100% biodizel napravljen od korišćenog jestivog ulja.

2. Prvi britanski kraljevski naslednik koji je stekao diplomu

Princ Čarls je postao prvi naslednik kraljevske porodice koji je 1971. stekao univerzitetsku diplomu. Diplomirao je na Triniti koledžu Univerziteta Kembridž, a magistrirao je i na istoj školi 1975. godine.

3. Ima zaista dugo kraljevsko ime

Njegova puna zvanična titula je: Njegovo Kraljevsko Visočanstvo princ Čarls Filip Artur Džordž, princ od Velsa, KG, KT, GCB, OM, AK, KSO, PC, ADC, grof od Čestera, vojvoda od Kornvola, vojvoda od Rotseja, grof od Kerika, baron od Renfrua, lord ostrva i princ i veliki upravnik Škotske. Pokušajte to ponoviti deset puta.

4. Užasan je u davanju poklona

Očigledno je 2003. godine princ poslao bocu viskija Oziju Ozbornu kao poklon za ozdravljenje. Jedini problem je što je Ozi alkoholičar, koji se oporavlja. Naravno, Ozijeva žena Šeron nije bila previše zadovoljna poklonom.

5. Samo jednom se suprotstavio ocu

Princ Filip, kako se pričao, bio je prilično tvrdoglav čovek, tako da ne bi trebalo da bude toliko iznenađenje što mu se princ Čarls suprotstavio samo jednom tokom svog života. To se dogodilo pre mnogo godina kada su se njih dvojica svađali, a Čarls je uzvratio sa „Zapamti s kim razgovaraš: budućim kraljem“.

6. Autor knjiga za decu

Verovali ili ne, još 1980. godine princ Čarls je napisao (i objavio) knjigu za decu pod naslovom The Old Man Of Lochnager, koju je prvobitno napisao on ili njegov mlađi brat princ Edvard.

7. Drakulin dalji rođak

U redu, on zapravo nije daleki Drakulin rođak, ali je daleki rođak Vlada Nabijača (ili rumunskog Vlada Tepeša), plemića iz 15. veka koji je postao inspiracija za priču o Drakuli Brama Stokera.

8. Izbirljiv u jelu

Ne samo da insistira na tome da mu se jaja kuvaju tačno sedam minuta, već traži i da mu se svakodnevno serviraju čaj, kifle i sedam kuvanih jaja između 16 i 17 časova. Ali njegova izbirljivost ne ostaje samo na tome. Naime, on zahteva od svojih kuvara da stavljaju poširana jaja na svaki obrok, kuvaju svoje povrće na pari u određenoj vrsti mineralne vode i prave svoj džin od narandže i voća uzgajanog u Hajgrovu.

9. Spava nag

Definitivno, nije uzaludno proglašen za veoma čudnu osobu sa neverovatnim navikama.

Autor: N.Ž.