Čuveni glumac, Terens Hardiman, preminuo je u svojoj 86. godini, izjavio je njegov agent.

Terens je bio najpoznatiji po glavnoj ulozi u serijama "The Demon Headmaster".

Takođe, učestvovao je i u raznim TV programima poput: "The Crown", "Wallander", "Doctor Who"... Hardiman je takođe i objavio nekoliko svojih audio knjiga: Colin Dexter, Anne Perry and Ruth Rendell.

