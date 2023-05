SAOPŠTENA PRESUDA MLADOM INFLUENSERU! Evo kakva je kazna Hasbuli Magomedovu, poslednjom fotkom navukao GNEV mnogih! (FOTO)

U medijima je odjeknula vest o privođenju ovog dvadesetogodišnjeg momka patuljastog rasta, a zbog njegovog rasta mnogi ljudi prvo mogu pretpostaviti da je mnogo mlađi nego što bi njegov rodni list inače sugerisao.

Hasbula je internet zvezda iz Republike Dagestan. Poznat je zahvaljujući video snimcima koje je postavljao na svoj Instagram nalog, počevši od kraja 2020. godine. Sada se procenjuje da ima preko 7 miliona pratilaca, a TikTok video snimci senzacije društvenih medija počeli su da postaju viralni 2021. godine. Prema pojedinim izvorima, na najbolji mogući način je iskoristio svoju popularnost kako bi zaradio ozbiljne svote novca. Iz Dagestana je takođe poreklom veliki MMA borac Habib Nurmagomedov. U stvari, njih dvojica su bliski prijatelji, jer je Hasbula čak nazvan "Mini Habib".

Hasbulla has been arrested alongside his friends in Dagestan, Russia for violating traffic laws. 😳

