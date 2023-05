OSVANULA SLIKA S LISICAMA! Poznata glumica uhapšena na protestu!

Suzan Sarandon, poznata holivudska glumica, uhapšena je danas na protestu u Albaniju, gde se nalazi Kapitol države Njujork. Iako je puštena iz pritvora, zajedno sa ostalima koji su procesuirani, osvanule su fotografije njenog hapšenja. Kako prenosi "Pipl", ona je protestvovala kako bi se podigla minimalna zarada za radnike restorana koji daju napojnicu.

BREAKING: Actor @SusanSarandon was arrested today at the NY Capitol in Albany at a protest demanding full minimum wage with tips for restaurant workers.



Sickening that we must battle for a living wage in the wealthiest nation on earth. To support: https://t.co/5lLBzSJIwZ pic.twitter.com/RP7NoQFbJ6