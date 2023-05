PRVE FOTKA BEBE! Robert De Niro dobio sina u 79. godini, pa celom svetu pokazao kako on izgleda: Planirali smo trudnoću!

Glumac Robert De Niro oglasio se nakon što je u 79. godini dobio sedmo dete i otkrio da je dobio devojčicu sa svojom partnerkom Tifani Čen.

Podsetimo, slavni glumac šokirao je svet kada je otkrio da je "upravo dobio bebu" u intervjuu ranije ove nedelje, a nakon što je Tifani, za koju se veruje da ima 45 godina, u martu viđena sa bebom.

Robert De Niro and his partner Tiffany Chen welcomed Gia Virginia Chen-De Niro in early April — and now, she’s making her national TV debut on #CBSMornings. https://t.co/OJJxGcEKlU pic.twitter.com/opiFRpWkRs