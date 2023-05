O OVOME NE PRESTAJE DA SE PRIČA! Robert De Niro dobio dete u 79.godini, a evo koje ime će nositi njegova ćerka!

Holivudski glumac Robert De Niro jedna je od najvećih ikona filmske industrije, a već s prvim ulogama, davnih sedamdesetih godina, dalo se naslutiti da će biti više od glumca.

Publiku oduševljava neponovljivom glumom, ali i zanimljivim privatnim životom, a prethodnih je dana kao bomba odjeknula vest da je glumac dobio sedmo dete.

Prve paparaco fotografije obišle su svet, a sada je De Niro bio gost jutarnjeg programa "CBS" televizije, gde je konačno progovorio na temu prinove, te je otkrio ime svoje naslednice.

Robert De Niro and his partner Tiffany Chen welcomed Gia Virginia Chen-De Niro in early April — and now, she’s making her national TV debut on #CBSMornings. https://t.co/OJJxGcEKlU pic.twitter.com/opiFRpWkRs