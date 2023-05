SLOMILA MU JE SRCE I OTIŠLA! Ovo je jedina devojka koju je Kejt Midlton želela za Harija!

Princ Hari je od 2018. godine u braku sa američkom glumicom Megan Markl, a očigledno je da njegov izbor nije baš oduševio brojne članove britanske kraljevske porodice.

Njih dvoje su 2020. godine odlučili da odstupe od kraljevskih dužnosti, a onda su dokumentarnom serijom "Hari i Megan", a potom i Harijevim memoarima "Rezerva" i svime tamo izrečenim izgleda bespovratno ugrozili odnose sa porodicom.

Ostaje pitanje da li bi stvari drugačije izgledale da je vojvoda od Saseksa oženio neku od svojih bivših devojaka, a među njima je bilo i dosta onih sa kojima je razmišljao o braku.

Ipak, sada znamo koju je njegova snaja Kejt Midlton najviše volela i priželjkivala da se Hari oženi njom.

Kresida Bonas i princ Hari su izlazili dve godine i u ljubavnoj vezi su uživali od 2012. do 2014. godine a čak su razmišljali i o braku.

Princa i nju su upoznale njegove sestre, princeze Eugenije i Beatris, a princ Hari je o njihovoj vezi pisao u memoarima "Rezerva" otkrivši da su princ i princeza od Velsa voleli Kresidu.

Kejt i Vilijam su "naglašeno i više puta pominjali koliko im se dopada Kresida", pisao je Hari.

Kako je svojevremeno pisao E!Online, Kresida i Hari su razmišljali i o braku i razgovarali su o tome da žele da zadrže "polunormalan način života" što duže mogu.

Kraljevski izvor je potvrdio da je Kejt pomagala Kresidi da zadrži svoj normalan život.

- Kejt je bila brilijantna sa Kresidon i davala joj savete. Jako joj se svidela i dala joj je savete kako da zadrži "svoju normalnost. Kejt je bila tu i prošla je kroz to, a iako je znala da se o Kresidi neće pričati i neće je pratiti kao nju, morala je da joj da pravi uvid u to šta se dešava - rekao je izvor.

Ipak, kao što piše u knjizi Kejti Nikol "Hari: Život, gubitak i ljubav", Kresida se predomislila.

Nakon što je videla koliko su medijske pažnje dobili Vilijam i Kejt kada su krenuli na turneju po Australiji i Novom Zelandu sa svojim sinom, princom Džordžom koji je tada imao osam meseci, odlučila je da taj život nije za nju.

-Pokušao je da je ubedi da to može da uspe, ali Kresida je odlučila. Hari je pretrpeo pravi udarac kada je rekla Ne mogu to da uradim, mislim da mu je stvarno slomila srce - napisala je Kejti Nikol.

Do raskida je došlo dva meseca nakon što su se prvi put zvanično pojavili u javnosti, a nakon prekida su ostali u dobrim odnosima čemu svedoči i to da je Kresida došla na venčanje Harija i Megan 2018. godine.

