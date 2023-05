PREVELIKA SLUČAJNOST! Kejt Midlton do najsitnijeg detalja iskopirala Megan Markl?!Društvene mreže GORE! (VIDEO)

U Liverpulu je u subotu okončana 67. Evrovizija, na kojoj je pobedu odnela švedska predstavnica Loren, sa svojom pesmom Tattoo.

Finale Evrovizije ostaće upamćeno po mnogim simpatičnim i uzbudljivim detaljima, a prvi smo videli već na samom otvaranju završne večeri festivala – kada se princeza od Velsa Kejt Midlton pojavila u uvodnom segmentu.

