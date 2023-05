Izvor: Glossy, Foto: Printscreen YouTube/Jay Z, Tanjug AP/Joel C Ryan | |

LJUBAVNA DRAMA NAJMOĆNIJEG PARA U HOLIVUDU! Priča se da ju je varao sa Balkankom, a ona mu to sve OPROSTILA!

Ovo su svi detalji iz njihovog života!

Pevačica Bijonse i reper Džej Zi su jedan od najmoćnijih i najbogatijih holivudskih parova. Zajedno su 22 godine, a iz njihove ljubavi se rodilo više umetnosti nego što iko može da pretpostavi.

Imaju troje dece i naizgled sve što požele, ali ni njihov život i brak nisu imuni na iskušenja.

Preko svojih pleća su prebacili brojne nedaće: pobačaje, fizički sukob sa članom porodice, brojne insinuacije na Džej Zijeva neverstva koje je on kasnije javno priznao, ali danas su sa troje dece nastale iz njihove ljubavi i uspehom koju su sami izgradili, srećni i jači nego ikad. Ovo je ljubavna priča Bijonse i Džej Zija.

Njih dvoje su se upoznali 2000. godine, ali su tek godinu dana kasnije počeli da se zabavljaju.

O njihovom prvom susretu se ne zna mnogo, ali je Bijonse jednom prilikom objasnila da se to dogodilo kada je imala samo 18 godina.

Par je sedeo jedno pored drugog u avionu dok su oboje prisustvovali MTV festivalu Spring Break 2000. godine, a taj trenutak je Džej Zi kasnije opisao u svojoj pesmi "Everything is Love" iz 2018. goidne.

-Prvo smo bili prijatelji godinu i po dana pre nego što smo otišli ​​na bilo kakav sastanak - ispričala je pop ikona Opri Vinfri.

- Bili smo na telefonu godinu i po dana, a ta osnova je toliko važna za vezu. Samo da imate nekoga ko vam se jednostavno sviđa je toliko važno, i nekoga ko je iskren -

Nakon toga su rešili da uplove u romantičnu vezu, a prvi sastanak se dogodio u omiljenom restoranu poznatih Nobu.

Kako kažu stihove iz Džej Zijeve malopre pomenute pesme, reper je doveo prijatelja na večeru, a tu odluku je nazvao "svojom prvom glupom greškom":

Budući da su oboje bili zagriženi muzikom i uspešni u tome, sasvim prirodno je došlo i do njihove saradnje koja će se nastaviti godinama i decenijama kasnije.

Prva pesma koju su zajedno uradili bila je "Bonnie & Clide" iz 2002. goidne.

Nedugo nakon toga, objavili su i čuvenu pesmu "Crazy in Love" koja im je obezbedila Gremi 2004. godine.

Iste te godine su Bijonse i Džej Zi debitovali na crvenom tepihu kao par na dodeli MTV nagrada.

Dve godine kasnije Bijonse je za Cosmopolitan otkrila da ima blagu svadbenu groznicu i da iako se nikada nije zamišljala u venčanici da se to promenilo kada je videla njenu sestru kako hoda ka oltaru.

Bijonse i Džej Zi su se venčali u tajnosti 4. aprila 2008. godine.

- Bilo je to veoma emotivno venčanje – puno plakanja – i zaista veoma duhovno -rekao je izvor za People u to vreme, rekavši da je održano u penthausu repera na Menhetnu, a da su luksuzni stan ukrasili sa 70.000 dendrobijum orhideja koje su doletele sa Tajlanda za događaj.

Tri godine nakon venčanja, Bijonse je potvrdila da je trudna, a godinama kasnije u svom dokumenarcu "Život je samo san" iz 2013. godine saznaćemo da joj to nije bila prva trudnoća i da je pre nego što je rodila prvo dete, imala jedan pobačaj.

- Počela sam da tražim dublji smisao kada je život počeo da me uči lekcijama za koje nisam znala da su mi potrebne. Naučio sam da su sav bol i gubitak u stvari dar - rekal je svojevremeno za Elle komentarišući pobačaj.

Prvo dete Bijonse i Džej Zija, Blu Ajvi Karter rođena je 7. januara 2012. godine.

Nakon Met gale 2014. godine svetom se proširio snimak na kojem se vidi kako Bijonsina sestra, Solanž Nouls napada Džej Zija u liftu zbog glasina o prevari

- Bilo je mnogo spekulacija o tome šta je izazvalo nesrećni incident. Ali najvažnije je da je naša porodica to prošla. Džej i Solanž preuzimaju svako svoj deo odgovornosti za ono što se dogodilo. Oboje priznaju svoju ulogu u ovoj privatnoj stvari koja se odigrala u javnosti. Oboje su se izvinila jedno drugom i krenuli smo dalje kao ujedinjena porodica. Izveštaji o tome da je Solanž bila u alkoholisanom stanju ili da je pokazivala neprirodno ponašanje tokom te večeri jednostavno su lažni. Na kraju krajeva, porodice imaju problema i mi se ne razlikujemo. Volimo se i iznad svega smo porodica. Ostavili smo ovo iza nas i nadamo se da će svi drugi učiniti isto - pisalo je u zajedničkom saopštenju.

To su bile prve glasine o neveri i da u braku moćnog holivudskog para ne cvetaju ruže, a 2016. godine su ponovo dospeli u centar pažnje, kada je Bijonse objavila svoj album "Lemonade".

Pesme "Hold up" i "Sorry" su podstakle glasine i aludiraju na neverstvo Džej Zija, a ceo svet se zapitao ko je misteriozna "Beki sa dobrom kosom" iz pesme "Sorry"

Tada je u centar pažnje dospela i pevačica poreklom sa Kosova i Metohije Rita Ora koja je baš u to vreme kada je izašao Bijonsin album objavila fotografiju u grudnjaku na kojem su bili limunovi, a oko vrata je imala ogrlicu sa slovom "J".

Fanovi su bili ubeđeni da je ona ta sa kojom je reper prevario suprugu, ali je ona oštro demantovala sve navode i isticala da je sve ispalo slučajno.

Ipak, krug glasina nestao je nakratko kada je par objavi da očekuje blizance.

- Želeli bismo da podelimo našu ljubav i sreću. Dva puta smo blagosloveni. Neverovatno smo zahvalni što će se naša porodica uvećati za dvoje i zahvaljujemo vam se na lepim željama. porodica Karter - napisala je Bijonse.

Rumi Karter i Ser Karter su rođeni 13. juna 2017. godine, a iste te godine Džej Zi je objavio album pod nazivom "4:44" koji je bio pun tekstova koji nagoveštaju neverstvo.

I na kraju, reper je konačno priznao da je bio neveran svojoj slavnoj supruzi.U intervjuu za New York Times krajem 2017, godine, Džej Zi je iskreno govorio o svom ličnom životu, braku i repu.

Kada se dotakao terapije i svog emocionalnog blagostanja, prokomentarisao je:

- Morate da preživite. Dakle, idete u režim preživljavanja, a kada uđete u režim preživljavanja šta se dešava? Isključujete sve emocije. Dakle, čak i sa ženama, vi ćete emocionalno isključite, tako da ne možete da se povežete.-

Upitali su da li to znači da ne može da se poveže sa drugima zbog načina na koji oseća samog sebe, odgovorio je:

- Da. U mom slučaju, kao da je, duboko je. I onda se sve stvari dešavaju odatle: neverstvo...- priznao je Džej Zi dodajući:

- Najteže mi je videti bol na nečijem licu koji si ti naneo, a onda moraš da se nosiš sa sobom. Dakle, znate, većina ljudi to ne želi. Ne želite da gledate u sebe. I tako odlaziš.-

Ipak, ljubav u njihovom slučaju, prevazilazi sve prepreke.

Bijonse je 2022. godine objavila album "Renesansa" koji je posvetila porodici ističući da je muž njena muza.

Naredne godine, pevačica je ušla u istoriju kao umetnica sa najviše Gremi nagrada ikada. Nakon dodele 65. Gremi nagrada 2023. godine kada je osvojila 4 nagrade, Bijonse je ušla u istoriju muzike.

A dok je primala poslednju, četvrtu nagradu te večeri, zahvalila se svom mužu i deci na neprikosnovenoj podršci.

- Želela bih da se zahvalim svom lepom mužu, mojoj prelepoj deci koji su kod kuće i gledaju - rekla je ona tokom svog kratkog, ali emotivnog govora.

Autor: A. N.