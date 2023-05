NAJNESREĆNIJI MUŽ U HOLIVUDU?! Varao ju je sa dadiljom i lečio se od alkohola, a poslednjih dana svi bruje o njihovim JAVNIM SVAĐAMA

Brak pred pucanjem?

Prethodnih dana pojavile su se glasine o nesuglasicama i braku Dženifer Lopez i Bena Afleka te su glumca nazvali najnesrećnijim mužem u Holivudu.

I dok novi snimci svađa poznatog para isplivavaju, on je viđen sa bivšom suprugom, glumicom Dženifer Garner u prijatnom razgovoru.

Oni su verovatno jedan od najboljih primera kako ljudi nakon razvoda mogu da ostanu u prijateljskim odnosima, a kako i ne bi kada su 10 godina koliko su bili u braku važili za jedan od najskladnijih parova u Holivudu.

O njihovoj vezi i braku se malo toga zna, jer su uvek gledali da svoju intimu čuvaju za sebe.

Dženifer Garner i Ben Aflek su se prvi put sreli na snimanju filma "Perl Harbor" 2000. godine gde je Ben igrao jednu od glavnih uloga kapetana Rejfa Mekolija, a Dženifer je imala malu ulogu bolničarke Sandre.

U to vreme Dženifer je bila u braku sa kolegom Skotom Folijem.

Dženifer i Ben su se ponovo sreli 2003. goidne na snimanju filma "Daredevil", te su postali bliski prijatelji. Tada je Ben bio veren sa Dženifer Lopez.

- On je u osnovi visok, mračan i zgodan. On je to - rekla je Dženifer Garner o svom kolegi 2003. godine.

- Ne mogu da zamislim da neko na svetu radije upada i spasava stvar nego Bena - dodala je.

Prijateljstvo preraslo u ljubav Svoje prvo pojavljivanje u javnosti kao par dogodilo se u oktobru 2004. goidne kada su viđeni na utakcimici Boston Red Soksa.

Njihova romansa ja započela ubrzo nakon što su svoje prethodne veze okončali: Ben je raskinuo veridbu sa Džej Lo u januaru 2004. godine, a godinu dana ranije Dženifer Garner je podnela zahtev za razvod od svog supruga.

U kasnijem intervjuu za časopis People, Garner je otkrio da je njihova romansa počela preko mejla.

- Pa, pomoglo je to što smo oboje bili slobodni u to vreme. On je veoma dobar pisac... On je veoma ubedljiv pisac - rekla je Dženifer jednom prilikom i otkrila da i dalje čuva mejlove.

Veridba nakon 9 meseci zabavljanja

Nakon devet meseci zabavljanja, Dženifer i Ben su se verili dok su proslavljali glumičini 33. rođendan.

Svoju vezu su od početka čuvali od javnosti, pa tako niko nije ni potvrdio da su se verili, nego je jedan njihov bliski prijatelj potvrdio za People da će se venčali

- Oni su kao srednjoškolci. Ludo su zaljubljeni - rekao je izvor.

Glumački par se venčao na ostvru Turks i Kejkos 2005. godine, a kada su njihovi predstavnici za medije potvrdili lepu vesti, otkrili su da par očekuje i svoje prvo dete.

Vajolet En se rodila te iste godine, a tri godine kasnije u njihov dom je stigla još jedna devojčica, Serafina Rouz Elizabet.

- Ne postoji ništa emotivnije od toga da vidite svog partnera — čoveka koga volite — sa svojom bebom u bilo kom trenutku: prvi put, drugi put, juče, danas. Nema ništa lepše- rekla je Garner

Sve je bilo u najboljem redu, bili su par za primer: uvek su isticali koliko su srećni, koliko su jedno drugom podrška.

U februaru 2012. godine je u njihovu porodicu stigao i Semjuel Garner.

10 godina par za primer

- Oboje znamo da jedno bez drugog ne bismo mogli da radimo ono što radimo- ispričala je Dženifer Garner jednom prilikom za medije.

- On je tako sladak. Iskreno, uradila bih sve za tog čoveka, jer znam da se to ne uzima zdravo za gotovo - ispričala je Dženifer za InStyle o tajni njihovog braka.

U intervjuu za Plejboj, Aflek je svoj uspeh u karijeri pripisao Garnerovoj podršci i stabilnosti.

- Ona mi je po svemu sudeći najvažnija osoba u tom pogledu- rekao je oskarovac o svojoj supruzi.

- Tokom proteklih 10 godina omogućila mi je da imam stabilan kućni život dok ostvarujem svoje profesionalne ciljeve.- Ben Aflek za PlayBoy 2013.godine

Borba sa alkoholizmom dovela do kraha braka Međutim, nakon 10 godina braka su objavili da se rastaju.

- Posle dugog razmišljanja i pažljivog razmatranja, doneli smo tešku odluku da se razvedemo- naveo je par u zajedničkoj izjavi.

- Idemo napred sa ljubavlju i prijateljstvom jedni prema drugima i posvećenošću zajedničkom roditeljstvu naše dece čiju privatnost tražimo da se poštuje u ovom teškom trenutku. Ovo će biti naš jedini komentar na ovu privatnu, porodičnu stvar. Hvala vam na razumevanju.- pisalo je u zajedničkom saopštenju.

Pričalo se da je Ben varao Dženifer sa dadiljom njihove dece, što je u jednom trenutku glumica i potvrdila.

- Dozvolite mi da vam kažem nešto. Bili smo razdvojeni mesecima pre nego što sam čula za dadilju. Ona nije imala nikakve veze sa našom odlukom da se razvedemo. Ona nije bila deo jednačine- rekla je glumica.

Godinu dana nakon što su objavili da se razvode, glumica je i dalje pričala sve najbolje o svom suprugu.

- Nisam se udala za veliku debelu filmsku zvezdu, udala sam se za njega.I vratila bih se i ponovo doneo tu odluku. Otrčala sam niz plažu do njega, i opet bih. Ne možete imati ove tri bebe i toliko toga što smo mi imali. On je ljubav mog života- pričala je Dženifer Garner 2016. godine dok su još uvek bili u procesu razvoda.

Uz glasine o neverstvu, krahu braka sigurno je doprineo i Benov problem sa alkoholizmom.

- Dugo sam pio relativno normalno. Desilo se da sam počeo da pijem sve više i više kada mi se brak raspadao. Moje piće je, naravno, stvorilo više bračnih problema.- priznao je glumac.

A upravo ga je bivša supruga odvela u kliniku za lečenje od alkoholizma.

Zvaničlno su se razveli 2017. goidne.

"Da sam ostao u braku sa Dženifer i dalje bih pio"

Glumac je 2021. godine imao jednu nesmotrenu izjavu kada je rekao da su problemi u braku sa Dženifer uticali na njegovu zavisnost od alkohola i da bi i dalje pio da je ostao u braku sa njom.

Kao i da se osećao zarobljenim i nesrećnim u braku.

Ipak se kasnije ispravio i rekao da ne krivi bivšu suprugu za alkoholizam i da je njegovo ponašanje isključivo njegova odgovornost.

- Uradili smo to prijateljski. Dali smo sve od sebe. Da li smo imali trenutke napetosti? Da li smo imali nesuglasice oko starateljstva? Da li nam je bilo teško? Jesmo li se naljutili? Da - rekao je on i dodao:- Ali u osnovi, to je uvek bilo potkrepljeno poštovanjem.

Ipak, Ben i Dženifer su ostali veliki prijatelji i gaje odnos pun poštovanjai dan-danas, a neretko se u medijima pojavljuju i slike sa njihovih zajedničkih porodičnih okupljanja.

Autor: A. N.