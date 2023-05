GOLE GRUDI I KRST PREKO ZADNJICE! Nova žena Kanje Vesta pozirala kao od majke rođena, javnost u ŠOKU! (FOTO)

Nežnija polovina repera Kanjea Vesta pozirala je gotovo potpuno naga za kampanju brenda "Yeezy".

Nova supruga muzičara i dizajnera Kanjea Vesta, Bjanca Censori pozirala je za njegov brend "Yeezy" i to gotovo potpuno gola. Bjancin celi autfit bio je napravljen od lepljive trake za telo, od čizama koje su sezale do iznad kolena, pa sve do "majice".

Ipak, Kanjeove obožavaoce je najviše iznenadila činjenica da je Bjancinu stražnjicu odlučio da pokrije samo s komadom trake u obliku krsta.

Za Bjancu su mnogi komentarisali da građom tela neverovatno podseća na Kim Kardašijan, s kojom je dizajner bio u braku osam godina. Inače, ona je ranije bila zaposlena u njegovoj kompaniji, a venčali su se početkom ove godine.

Njihovo je venčanje šokiralo javnost, posebno jer se održalo svega dva meseca nakon zvaničnog razvoda Kanjea i Kim, a odmah su krenuli da pristižu komentari i teorije da je dizajner odabrao Bjancu zbog sličnosti njegovoj bivšoj.

Inače, Kim je Kanjea ostavila nakon sedam godina braka i četvoro dece, jer više nije znala da se nosi s njegovim problemima i ispadima zbog bipolarnog poremećaja od kojeg boluje godinama. Papire za razvod Kim je potpisala u februaru 2021. godine.

Sliku pogledajte OVDE.

Autor: Pink.rs