PREMINUO MUZIČAR KULTNOG BENDA! Imao je samo 59 godina, a bolovao je od opake boleti!

Tužno!

"Sa dubokom tugom objavljujemo da je Endi Rurk preminuo nakon duge bolesti od raka pankreasa", naveo je Džoni Mar na Tviteru

Basista grupe The Smits Endi Rurk preminuo je u 59. godini nakon borbe sa rakom pankreasa.

Endijev bivši kolega iz benda Džoni Mar objavio je tu vest na društvenim mrežama dok je odao počast talentovanom muzičaru.

"Sa dubokom tugom objavljujemo da je Endi Rurk preminuo nakon duge bolesti od raka pankreasa. Oni koji su ga poznavali, Endija će pamtiti kao ljubaznu i lepu dušu, a ljubitelji muzike kao izuzetno nadarenog muzičara. Tražimo privatnost u ovom tužnom trenutku", naveo je Džoni Mar na Tviteru.

Endi je svirao u klasičnom katalogu The Smiths-a i na solo pesmama za Morisija kada se grupa razišla.

Bio je poznat po svom melodičnom pristupu sviranju basa, piše The Mirror.

Muzičar je prvi put dobio akustičnu gitaru kada je imao samo sedam godina.

Sa 11 godina se sprijateljio sa Džonijem Marom i par je provodio pauze za ručak u školi svirajući na gitarama.

Kada su njih dvoje osnovali bend, Džoni je predložio Endiju da pokuša da svira bas u koju se zaljubio.Endi je napustio školu kada je imao 15 godina i svirao je u nekoliko rok bendova pre nego što se udružio sa frontmenom Morisijem, bubnjarom Majkom Džojsom i Džonijem da bi osnovao The Smiths.Pridružio se bendu nakon njegove prve svirke i ostao do kraja njegovog postojanja.

Godine 1986. nakratko je izbačen iz benda zbog zavisnosti od heroina, ali mu se ponovo pridružio pre objavljivanja albuma "The Queen Is Dead" iste godine.Džoni je rekao da je Endijev doprinos albumu "nešto što nijedan drugi basista ne može da parira".Tokom svoje karijere svirao je sa Šinid O'Konor, bendom The Pretenders, Azizom Ibrahimom (iz grupe The Stone Roses) i bendom Killing Joke.Godine 2007. formirao je sastav Freebass sa basistom Menijem iz The Stone Rouses-a i Piterom Hukom iz New Ordera. Nakon njegove smrti, fanovi i prijatelji odali su počast talentovanom gitaristi."Veoma je tužno čuti ovo. Endi je bio divna osoba i jedan od najboljih na svom instrumentu. Počivaj u miru, endi," rekao je gitarista New Ordera Filip Kaningem.Tom Čepmen iz New Ordera napisao je: "Veoma tužne vesti. Endi je bio ljubazna duša i veoma talentovan, jedan od najboljih basista i muzičara koji je izašao iz Mančestera, prava inspiracija za mene i mnoge druge. Počivaj u moći, Endi."

