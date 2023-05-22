KOLIKO SU ŠKOLOVANE NAŠE PEVAČICE?! Neke pevaju i sa po DVE DIPLOME, a neke su jedva osnovnu završile!

Dok su neki pevači od malih nogu nastupali gde god da im se ukazala prilika i krčili svoj put do zvezda, bez nekog zavidnog obrazovanja, neki su uspeli i da obezbede fakultetske diplome, kojima se ponose iako se ne bave zanimanjima za koja su se školovali.

Među najobrazovanijima na javnoj sceni je Neda Ukraden, koja može da se pohvali sa dve! Ona je zavšila Pravni fakultet, kao i studije engleskog jezika na Filološkom fakultetu.

Zorica Brunclik zamalo da ima dve diplome. Ona je završila Ekonomski fakultet u Nišu, a studirala je i prava. Te studije, pak, nije završila.

Ćerka Vesne Zmijanac, Nikolija Jovanović, jedna od pevačica koje krasi visoko obrazovanje. Ona je u Grčkoj završila studije Međunarodnog biznisa, a tek onda je uplovila u muzičke vode."Ja sam Nikoliji rekla da mora prvo da završi fakultet, a onda može da se bavi čime god želi", izjavila je svojevremeno njena majka Vesna.

Dajana Penezić je zbog studija medicine napustila estradu. Pre nekoliko godina uspela je da završi Medicinski fakultet, a danas radi kao zdravstveni radnik.

Viki Miljković takođe je fakultetski obrazovana. Ona je prvo u Nišu završila srednju muzički školu, a zatim i muzičku akademiju u Prištini. Marina Tadić da nije pevačica danas bi bila nastavnica fizičkog vaspitanja! Ona je diplomirala na Fakultetu za fizičku kulturu.

Jelena Kostov 2014. godine postala je profesor, i nije krila radost tim povodom.

- Srećna sam što sam završila Muzičku akademiju i što sam sada diplomirani teoretičar umetnosti. Ako se jednog dana umorim od pevanja, moći da predajem deci u školi - izjavila je pevačica.

Visoko obrazovanje iz oblasti muzike imaju još i Aleksandra Radović, Leontina Vukomanović, Ivana Jordan...

Vesna daktilograf, a oni imaju samo osnovnu školu

Vesna Zmijanac nema završenu srednju školu, ali ima diplomu sa kursa daktilografije. Njena koleginica Aleksandra Prijović završila je samo tri razreda srednje škole, a jednom prilikom je obećala da će kad-tad diplomirati. Pored Prije i Vesne, osnovnu školu imaju i Ljuba Aličić, Era Ojdanić, Zorica Marković, Zlata Petrović... Šerif Konjević na pitanje koliko ima od škole odgovara „dvanaest kilometara“, ali on tvrdi da je kasnije vanredno završio srednju ugostiteljsku. Na ovom spisku je i Hasan Dudić, a dugo se pričalo i da Dara Bubamara nema srednje obrazovanje.

Autor: pink.rs