TUGA! UMRO POZNATI GLUMAC! Pozlilo mu na snimanju, gledaoci su ga obožavali u OVOJ ulozi! (FOTO)

Britanski glumac Rej Stivenson, zvezda TV serijala "Rim" i Marvelovih filmova "Tor", iznenada je preminuo na setu u Italiji u 59. godini, piše "La Republika".

Stivenson se u subotu osećao loše na ostrvu Iskija i primljen je u bolnicu. U ponedeljak se njegovo zdravstveno stanje pogoršalo.

Ray Stevenson has sadly passed away at the age of 58. pic.twitter.com/mQKxENuwmG