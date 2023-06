LIZAO STOPALA STRIPTIZETI I ZA TO PLATIO 10.000 DOLARA! Kventin Tarantino PERVERZAN DO BOLA! Svetska javnost šokirana!

Kventin obožava ženska stopala koja se često pojavljuju u njegovim filmovima, a jednom prilikom nije mogao da se suzdrži, te je ponudio veliki iznos plesačici u striptiz baru kako bi joj lizao nožne prste.

Slavni američki reditelj Kventin Tarantino ima fetiš na stopala toliko veliki da je jednom prilikom platio ženi koja je radila u striptiz baru tričavih 10 hiljada dolara samo da bi joj lizao stopala.

Naime, u četvrtak je u podkastu "Get in the Car", zaposleni u striptiz baru "Crazy Girls" u Holivudu, objasnio trenutak kada je Kventin lizao stopala plesačici, prenosi "Daily Mail".

Skinuo joj je čizme, jednu po jednu, samo da bi joj mogao početi lizati donji deo stopala i sisati prste. Nakon 30 minuta Tarantino je stao, a njena su stopala bila smežurana kao suve šljive. Mislim da joj je dao deset hiljada - ispričao je.

Već dugo je poznato da reditelj obožava ženska stopala koja se često zbog toga pojavljuju u njegovim filmovima. Neki od tih filmova su: "Pulp Fiction", "From Dusk Till Dawn", "Kill Bill"...

Podsetimo, reditelj je u braku s izraelskom pevačicom Danielom Pik od 2018. godine. Zajedno imaju sina Lea koga su dobili 2020. te devojčicu 2022. čije ime nisu još otkrili.

Autor: Pink.rs