OVAJ SRAMAN TRENUTAK ĆE SE PAMTITI! Pogledajte kako je Kejt Midlton obrukala prica Vilijama na venčanju u Jordanu!

Na nedavno održanom venčanju jordanskog princa Al Huseina i njegove izabranice Radžve Kaled Seif odigrala se jedna pomalo neprijatna scena između princa Vilijama i njegove supruge Kejt Midlton. Na ovom važnom događaju prisustvova je veliki broj zvanica što je dodatno zakomplikovalo već ionako napetu situaciju.

Tokom dana i večeri smenjivale su se brojne raskošne toalete, a osim njih pažnju medija privukao je i jedan događaj, koji se desio između Kejt i Vilijama.

Prins Vilijam je primećen kako požuruje svoju pričljivu ženu, princezu Kejt, na luksuznom kraljevskom venčanju u Jordanu. Prema pisanju medija, princeza Kejt se toliko unela u razgovor da je njen muž morao da interveniše kako bi stvari ostale na mestu.

Prema snimcima koje je objavio Kraljevski hašemitski sud, Midltonova je bila ohrabrena da završi svoj opsežni razgovor sa jordanskom princezom Rajvom Al Saif.

Dok je čestitala princezi Rajvi dan venčanja i davala komplimente njenoj haljini, Kejt je razmenila više zagrljaja i poljubaca.

Dok su drugi gosti proveli otprilike 10 sekundi u razgovoru sa mladencima, Kejt i princeza Rajva su razgovarale više od jednog minuta.

I remember when the uk media spent a week telling the world that Prince Harry told Meghan Markle off at the balcony (lies, by the way)



But here is Prince william embarrassing kate Middleton by rushing her in front of the Princess of Jordan like she's a servant serving Tea late. pic.twitter.com/zSSvFLs5HB