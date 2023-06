Otac Dženifer Lopez retko se može videti u javnosti, pogotovo poslednjih godina kada su optužbe protiv ozloglašenog kulta čiji je jedan od starešina postale sve glasnije.

Vest da je Deni Masterson odnosno čuveni Stiven Hajd iz čuvene serije "Vesele sedamdesete" osuđen za dva silovanja, iako je pokušavao na sve načine da uz pomoć Sajentološke crkve ućutka žrtve postalo je glavna tema medija i zbog toga što je jedna od glavnih svedoka bila i glumica Lija Remini, inače najbolja prijateljica Dženifer Lopez.

Ona je i sama bila član ozloglašenog kulta, a danas je jedna od najvećih glasnogovornika protiv sajentologa, i jedna od prvih koja je otkrila detalje koji su više puta uzdrmali javnost kao što je silovanje maloletnica, zataškavanje zločina i slično.

Remini je, izmeđuostalog pre nekoliko godina otkrila i strogo čuvanu tajnu, a to je da je otac njene najbolje prijateljice jedan od starešina u kultu.

"Pretpostavljam da su hteli da nas udalje kako bi i nju uvukli u sajentologiju, a ja sam im se možda našla na putu", objasnila je Remini koja je za Lopez rekla da je od prvog trenutka prozrela prirodu tog kulta.

"Ja je nisam spasila ni od čega. Dženifer je veoma odlučna žena, posvećena duhovnosti. Ona je katolkinja, to je uvek bila, iako je njen otac veoma indoktrinirani sajentolog, i to već duže vreme. Dostigao je tajne nivoe sajentologije. Ipak, Dženifer sama donosi odluke", dodala je glumica.

Od trenutka kada se saznala istina o ocu Džej Lo Dejvidu Lopezu, on se sve manje mogao videti u javnosti, a nakon poslednjih vesti on se potpuno povukao, te se čak ni na mrežama pevačice ne može naći više od nekoliko zajedničkih fotografija.Lopez je čak u jednom trenutku pokušala da "ulepša" to što je njen otac deo sajentologije te ovu "religiju" opisivala na najpozitivniji način. "To su neki od najdivnijih ljudi ikada", rekla je, ali joj niko to nije poverovao.

Kako su curile tajne o sajentologiji, tako je i Lopez utihnula po pitanju stava da je ta crkva dobra, a poslednji put sa ocem je podelila fotografiju davne 2021.Inače, otac i majka Dženifer Lopez su odavno razvedeni, a Dejvid navodno ima novu porodicu o kojoj se, doduše, ne zna ništa.

Iako je Dejvid, inače informatičar bio ogromna podrška Dženifer, bilo je određenih neslaganja u odnosu sa suprugom Gvadalupe - vaspitačicom, koja je bila posebno stroga prema buntovnoj srednjoj ćerki. Toliko, da je po priznanju Lopezove dobijala batine da ne bi "pušila", ali i da ne bi "širila noge", kako joj je govorila.

Dženifer je zbog svega pobegla od kuće, a kako kaže, danas su u boljim odnosima nego kada je bila dete. Sa druge strane, Dejvid je sve to teško podneo. Tih i povučen, bežao je u religijske teme, i tako otkrio Sajentologiju, da bi potom ulagao novac i peo se na lestvici sve dok nije postao jedan od sveštenika, a potom i većih poglavara crkve.

