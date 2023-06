'JOŠ VOLIM TU ŽENU!' Bred Pit priznao sa kim je imao jednu od najlepših ljubavnih veza! NIJE NI DŽENIFER, NI ANĐELINA!

Bivši par upoznao se na snimanju filma "Too Young to Die".

Bred Pit (59) je ljubio brojne dame, što iz sveta poznatih, što one koje nemaju veze sa javnim poslom, a sada je otkrio koja veza mu je bila jedna od najlepših.

Ne, nije reč ni o onoj sa Dženifer Aniston, niti o onoj sa Anđelinom Džoli. Zasigurno da i njih svrstava u lepe, bar do trenutka dok nisu počeli razarajući problemi, ali sada je mislio na neku treću ženu. Reč je o šarmantnoj Džulijet Luis (49), sa kojom se upoznao na snimanju filma "Too Young to Die", koji je u bioskopima počeo da se prikazuje 1990. godine. Džulijet je tada imala 17, a Bred 27 godina.

- Još uvek volim tu ženu. Bilo mi je sjajno s njom. Bila je to jedna od najboljih veza u kojima sam ikad bio. Problem je što odrastamo s vizijom da ljubav pobeđuje sve, a to jednostavno nije tako, zar ne? - izjavio je glumac u intervjuu za Vanity Fair.

Džulijet i Bred zajedno su glumili i u trileru Kalifornija. U vezi su bili tri godine, raskinuli su 1993.

Autor: M.K.