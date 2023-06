NAJBIZARNIJI PAR HOLIVUDA! Megan Foks svom partneru iskazuje predanost BIZARNIM ritualima, od nekih će vam se ZALEDITI KRV U ŽILAMA!

Šok!

Megan Foks i Mašin Gan Keli jedan su od najbizarnijih parova Holivuda, a skoro su se pomirili nakon što je pevač prevario popularnu glumicu.

Par je započeo vezu početkom 2020, a verili su se u januaru 2022. Od početka su privlačili puno pažnje svojim ekscentričnim ponašanjem. Nakon što je Megan zbog repera ostavila glumca Brajana Ostina Grina, pojavila se u Mašinovom spotu za pesmu "Bloody Valentine", u kom se moglo videti kako ga veže.

Bio je to tek početak bizarne veze u kojoj su navodno Foks i Keli jedno drugome pili krv, muzičar je nosio njenu krv na jednoj premijeri, poklonio joj je verenički prsten s umetnutim šiljcima kako bi je bolelo ako proba da ga skine, te su šetali crvenim tepihom vezani jedno za drugo lancem koji je spajao njihove nokte.

Megan je nedavno svom vereniku poručila da je "ili ubije ili joj napravi dete", a jednom prilikom je istakla da je njihova veza "vrlo intenzivna". "Naše duše su odabrale da se suoče sa stvarima o sebi koje nismo hteli da znamo, koje smo pokušali da odgurnemo... Sve to bi trebalo da ide lagano, ali isto tako jedno s drugim idemo u pakao", rekla je glumica.

Mnogi su primetili se koliko Foks promenila tokom veze s reperom i posegnula za nizom estetskih zahvata. Zbog toga su počeli da je nazivaju "plastičnom lepoticom".

Podsetimo, Megan nije imala lako detinjstvo. Odrastala je u vrlo strogoj i religioznoj porodici, a nije joj bilo dozvoljeno da ima dečka niti da kući dovodi prijatelje. Ovo drugo joj nije bilo teško da poštuje jer uglavnom nije imala prijatelja. Ispričala je da je tokom celog života stekla samo jednu prijateljicu, a u školi je uglavnom provodila vreme s dečacima ako bi uopšte sedela s nekim.

Često je bila žrtva vršnjačkog nasilja, provodila je odmore u školi sama, a više puta joj se dogodilo da joj priđu iz čista mira i prolivaju po njoj kečap. Prema glumičinim rečima, uglavnom je smetala devojčicama jer se bolje slagala s dečacima i nije bila simpatična većini vršnjaka.

Svi su me mrzeli, bila sam potpuno odbačena. Moji prijatelji su uglavnom bili mladići, a imam i vrlo agresivnu ličnost, pa se devojčicama ni zato nisam sviđala. Tokom čitavog života, imala sam samo jednu dobru prijateljicu - rekla je u jednom intervjuu.

Megan je vrlo mlada počela da ide na časove glume i plesa, a već s 13 godina je osvojila mnogo nagrada u modelingu. Prvu ulogu dobila je u romantičnoj komediji "Holiday in the Sun", kada je imala 15 godina, a potom su usledile uloge u akcijskim filmovima "Bad Boys II" i "Transformers".

Više puta je pričala o tome kako je seksualizovana kao tinejdžerka u Holivudu, ali ne samo tamo. Na svakom koraku je posmatrana kao seksualni objekat u danima kada još nije bila odrasla osoba.

To je mikrokosmos celog mog života i moje kompletne interakcije s Holivudom. Sve je to vrlo mračno - istakla je glumica.

Priznala je da se tada osećala izgubljeno i da nije shvatala kako da se oseti vrednom i pronađe svoju svrhu kada je okružena "patrijarhalnim i mizoginim paklom".

Kako je ispričala, s Majklom Bejom, rediteljem franšize "Transformers", prvi put je sarađivala kada se pojavila u filmu "Bad Boys II", u trenutku kada je imala 15 godina. Prisetila se da je ona u kadru u jednoj sceni u baru nosila bikini, visoke štikle i crveni kaubojski šešir. Budući da je bila maloletna, napomenula je reditelju da ne bi smela da sedi u baru s pićem u ruci.

Rešenje tog problema bilo im je da plešem ispod vodopada - rekla je Megan u emisiji Džimija Kimela, što je dočekano gromoglasnim smehom.

To nije prvi put da se glumica osećala odbačeno i ismejano kada pokušava da priča o ozbiljnom problemu s kojim se susreću tinejdžerke i mlade žene. Kako je jednom objasnila, ona je bar decenije pre pojave #MeToo pokreta pričala o svom iskustvu, a niko je nije shvatao ozbiljno.

Zapravo su me ismevali zbog toga. Nikad se nisam osećala uključeno u feminističku zajednicu. Šta god da izazivam kod njih, to nije nešto što mi je lako da prihvatim. I zato mi se to vraća, odbijaju me zbog toga. Mislim da jednostavno nisam žrtva s kojom se može sosećati - ispričala je Foks.

Više puta se požalila da ljudi ne shvataju njenu ličnost, smisao za humor niti nju samu.

Moja inteligencija se ne primećuje. I zbog toga mi je žao - iskreno je rekla glumica.

Više puta je pričala i da joj se "muškarci generalno gade", da je biseksualka, a požalila se i da je smatraju seks-simbolom, dok ona zapravo uopšte nije tip žene koji ima aktivan seksualni život. Pre nego što se udala, imala je odnose samo s jednim dečkom, svojom ljubavlju iz tinejdžerskih dana, a isticala je i da ne može da spava s nekim koga ne voli.

Autor: S.Z.