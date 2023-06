TUGA! Umro poznati glumac! Oglasila se njegova ćerka, SKRHANA BOLOM! (FOTO)

Dugo je vodio bitku s opakom bolešću.

Kristi Dignan, pevač irske rok grupe Aslan, preminuo je nakon duže bolesti, piše BBC. Tužnu vest je na društvenim mrežama objavila njegova ćerka Kira.

- Tata nas je mirno ostavio tamo gde je želeo, kod kuće, danas u utorak u 16 ​​časova, 13. juna 2023. godine, posle hrabro dugo vođene bitke, okružen porodicom. Tražimo da poštujete potrebu naše porodice za privatnošću tokom ovog izuzetno bolnog perioda - navodi se u objavi.

- Hajde da ga svi držimo u svojim srcima i da negujemo izuzetan život talentovanog pevača, sjajnog pripovedača i neverovatne osobe - dodala je ona.

Irski predsednik Majkl di Higins rekao je da su gospodin Dignam i njegovi drugovi iz benda imali „izvanrednu vezu“ sa svojom publikom.

- Kristi je bio centralni u toj vezi, sa svojim strastvenim nastupima koji su obezbedili nezaboravnu noć svaki put kada je Aslan svirao - rekao je on.

Higins je rekao da će ljudi u skoro svakom gradu u Irskoj imati svoja sećanja na njega i „da će se osećati kao da imaju ličnu vezu sa Kristijem“.Kristi Dignan rođen je u Dablinu 1960. godine, a muzičku karijeru započeo je 1980. godine sa bendom „Meelah XVII“.

Vodio je mnoge bitke tokom svog života, uključujući zavisnost od droge, seksualno zlostavljanje koje je pretrpeo kao dete i iscrpljujuće napade depresije, piše BBC.Dignanu je 2013. dijagnostikovana amiloidoza i prvobitno mu je rečeno da će možda imati samo nekoliko meseci života.Bolest uzrokuje nakupljanje abnormalnog proteina u telu, izazivajući otkazivanje organa.

Godine 2014. rekao je za Irish Mirror da je iznenađen što je stigao do svojih 50-ih: „Bio sam u avionskoj nezgodi pre nekoliko godina, borio sam se sa zavisnošću od droga, a sada sa ovom stvari sa rakom, tako da je to pomalo Lazarus . To su izgubljena tri života, ostalo mi je još šest“.Rekao je da mu je nakon dijagnoze jedino važno da još malo bude sa porodicom.

- Sada imam unuke i želeo sam da vidim njihova pričešća i krizme – one male stvari zbog kojih želite da budete ovde - rekao je on.

Trebalo je da ovog leta „Aslan“ ode na turneju po Republici Irskoj, kao i da nastupi na Milenijumskom forumu u Londonderiju 15. jula.Međutim, u izjavi na svojim stranicama na društvenim mrežama, ostali članovi bensa rekli su da su „razoreni što će svi budući događaji biti otkazani zbog lošeg zdravlja gospodina Dignana“.Dignan je iza sebe ostavio suprugu Ketrin, ćerku Kiru, koja je takođe pevačica, unuke Ciana i Džejka i unuku Avu.

Autor: M.K.