BIO SAM UNIŠTEN: Budući suprug Keti Peri za dlaku izbegao SMRT, posle pada sa trećeg sprata mogao da ostane TRAJNO PARALIZOVAN!

Šok!

Zvezda filma "Gospodar prstenova", Orlando Blum, podelio je na instagramu svoju fotografiju na kojoj nosi leđnu protezu i ispričao jezivu priču o tome kako je za dlaku izbegao smrt i trajnu paralizu.

"To sam ja, 1998. godine, otprilike tri meseca nakon što sam pao sa trećeg sprata i slomio kičmu. Uz neopisivu snagu volje uspeo sam da stanem na noge i sada živim "na ivici", ali mnogo sigurnije", napisao je Orlando (44), otac dvoje dece.

Užasna nesreća dogodila se kada se Orlando penjao sa prijateljima na krovnu terasu i pao je sa trećeg sprata nakon što se slomila odvodna cev na koju se oslanjao.

Verenica holivudske zvezde, pevačica Keti Peri, podržala je svog budućeg supruga i u kometarima ispod Oralandove objave, napisala "volim te", a Orlandova bivša supruga Miranda Ker dodala je "tako sam ponosna na tebe", dodajući srce na kraju svog kometara.

Inače, Orladno je ranije pričao o nesreći koja ga je zadesila.

- Do tada sam mislio da sam nepobediv, međutim posle pada, bio sam potpuno uništen i fizički i psihički. Danima sam se suočavao sa mogućnošću da ću zauvek ostati u indalidskim kolicima. To me promenilo u svakom smislu. Sada život gledam potpuno drugim očima - isticao je on.

Autor: N.Ž.