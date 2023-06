NASMEJAN NA KOMANDU, POSLUŠAN POPUT KUČETA... Bena Afleka ne prestaju da URNIŠU nakon NOVE DRAME sa Džej Lo! (VIDEO)

Novi dan, nova drama zbog odnosa Dženifer Lopez i Bena Afleka. Kako stvari stoje, ma koliko se oni držali za ruke, "cmakali", grlili i davali intervjue o tome koliko su srećni u ljubavi, čini se da im šira javnost jednostavno ne veruje.Čak i sada kada su se pojavili na premijeri filma "The Flash", gde su na crvenom tepihu gotovo sve vreme razmenjivali nežnosti, ljudi su komentarisali da sve deluje "isforsirano", pogotovo od strane Afleka koji se u poslednje vreme ni puškom nije mogao naterati da se nasmeje, ali sada, gotovo kao po komandi, nije skidao osmeh.

Činilo se i da mu je Lopez sve vreme šaputala kako da se namesti i šta da radi, ili su barem to tako protumačili ljudi na mrežama, jer se video sa premijere raširio brzinom svetlosti.Nažalost, komentari nisu bili pozitivni.

"Šaputanje, način na koji ga ona hvata, poljubac, ponosni pogledi posle poljupca, sve je ovo previše", glasi jedan od komentara, a reakcije ljudi samo su se zaređale.

"Bukvalno, kao da želi da ubedi svet da se vole, opusti se", "Poljubac za kamere, samo zato što ih snimaju", "Toliko se trudi da je bitna, muka mi je", "Ali Ben sa svojim lažnim osmehom.... ono kao, druže, znamo da ne želiš da budeš tu"... samo je delić koji se mogao pročitati.

Bilo je i onih koji su komentarisali da je Ben izgledao kao da radi stvari po naređenju. "Nasmej se, poljubi me, poslušan poput kučeta, sve na komandu", napisao je neko, a drugi su se složili. Međutim, još nešto nije promaklo mnogima.

The whispering, the way she grabs onto him, the kiss, the proud looks post kiss, it’s all too much 😮‍💨 pic.twitter.com/Wd7NbTEDLE