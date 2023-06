Lejdi Gaga (37) se nakon duge pauze obratila fanovima i javnosti, a njena objava još je emotivnija ako se u obzir uzme činjenica da se borila sa depresijom i opasnom bolesti.

U podužem obraćanju navela je da je pisala i producirala muziku za "poseban projekat".

- Želela sam da podelim ličan trenutak sa vama danas. Znam da to u poslednje vreme ne radim i neki od vas zaista žude da podelim više svog umetničkog procesa. Svoju kreativnost od prošlog leta doživljavam na zaista poseban i privatan način - pisala sam i producirala muziku za poseban projekat, mesecima sam se pripremala razvijajući svoj lik za drugi deo filma "Džoker“, snimala sam "Džokera" mnogo meseci, vodila sam svoju firmu "Haus Labs", bavila sam se filantropskim radom, a dodatno sam radila na montaži filma "The Chromatica Ball". Mogu da kažem po prvi put posle mnogo godina da moja ljubav prema stvaranju umetnosti, muzike, mode i podrške zajednici nikada nije bila ispunjenija - počela je Gaga.

- Možda ne delim onoliko sebe na mrežama kao u prošlosti, ali nadam se da znate da je ovo vreme za mene bilo izuzetno lekovito i punilo je moje srce, um, telo i kreativnost - da stvaram u sebi i da imam lični život koji je samo za mene. Sigurna sam da će se neki od vas možda osećati drugačije jer nisam uvek bila tako privatna (kladim se da će to nasmejati neke od vas) - ali volim svoje fanove, svoja "mala čudovišta", i to se nikada neće promeniti - dodala je.

- Ne mogu ni da počnem da opišem koliko me naša globalna zajednica inspiriše svakog dana da donesem što više radosti u vaše živote. Evo fotografije mog rada na montaži filma "The Chromatica Ball" (to je kadar iz filma iza mene) - jedva čekam da to doživite. Hvala vam što ste voljni da rastete sa mnom kako bih se mogla promeniti i transformisati sa zajednicom koju toliko volim. Nadam se da volite sve stvari koje sam stvarala za vas i nadam se da vam je ovo mali podsetnik na moju duboku strast i posvećenost umetnosti - poručila je.

Podsetimo, Gaga se iz javnosti povukla kako bi se izlečila od depresije i radila na svom mentalnom zdravlju, ali i novim projektima.

Koncertni film Lejdi Gage za "The Chromatica Ball Tour" je na putu da ugleda svetlost dana, a Gaga je prošle godine održala 19 koncerata u okviru svoje turneje "The Chromatica Ball".

Gaga nije krila da se borila sa depresijom i da je imala suicidne misli, a otkrila je i da pati od autoimune bolesti fibromialgija, koja izaziva nesvesticu i grčenje mišića.

