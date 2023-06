ALBANSKU PEVAČICU SPUCALI U GLAVU! Srušila se kao sveća, koncert prekinut, a ona završila u BOLNICI (VIDEO)

Pevačica albanskog porekla Bleta Redža, poznatija pod nadimkom Bebe Rexha, pogođena je u glavu mobilnim telefonom na koncertu u Njujorku.

Američka pevačica albanskog porekla je nastupala u roze kombinezonu i krenula ka publici, odakle je doleteo mobilni telefon i pogodio je pravo u lice. Pevačica se zateturala, pokušala da nastavi da peva, ali se onda srušila na kolena, pa su joj pritrčali članovi njene ekipe da joj pomognu.

Pevačica Bebe Rexha (33) je odvedena sa bine, i ukazana joj je lekarska pomoć. Fanovi pevačice albanskog porekla iskazali su bes na društvenim mrežama, jer je koncert prekinut.

Bebe Rexha gets injured on stage after a fan threw their phone at her. pic.twitter.com/jaZ2cigtJy