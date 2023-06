ŠOK! Od kako je nestala podmornica kod Titanika, ova pevačica je PROFITIRALA!

Podmornica Titan nestala je sa pet putnika u nedelju nakon što je kenula ka olupini Titanika sa broda Polarni princ u 8.00 časova ujutru po lokalnom vremenu, a juče su saopštene tragične vesti!

Kompanija "Oušngejt", koja je rukovodila izgubljenom podmornicom Titan, saopštila je juče da su životi Stoktona Raša, Šahzada Davuda i njegovog sina Sulemana Davuda, Hamiša Hardinga i Pol Anrija Nargolea nažalost izgubljeni. Obalska straža SAD potvrdila je juče da krhotine koje su pronađene u okeanu pripadaju nestalnoj podmornici. Krhotine je pronašao robot 500 metara dalje od olupine Titanika.

Pet različitih delova olupine potvrdilo je da se radi o ostacima podmornice. Prvo je pronađen nos plovila,a onda su uočeni i drugi delovi. Zaključak je da se "dogodila katastrofa", ali se ne može sa sigurnošću reći kada je podmornica eksplodirala.

Ceo svet pratio je vesti o ovoj tragediji, a u međuvremenu se dogodila zanimljiva stvar. Naglo je poraslo interesovanje za pesmu "My Heart Will Go On", koju je Selin Dion snimila za film "Titanik" 1997. godine.

Kako prenosi "Pop Bejs", pesma je od trenutka kad se saznalo za nestalu podmornicu preslušana 7,8 miliona puta na platformi Spotifaj i skočila je na 12. mesto na Bilbord Top 100 listi, što znači da će pevačica dodatno profitirati od već popularne numere.

