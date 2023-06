PRLJAVE TAJNE OMILJENOG PRINCA! Trudnu Kejt varao s njenom NAJBOLJOM PRIJATELJICOM, pa zamalo završio s posrnulom zvezdom! (FOTO)

Iako je princ Vilijam jedan od najomiljenijih članova kraljevske porodice i za mnoge žene - merilo savršenog muškarca - krije i on brojne tajne iz mračne prošlosti.

Princ Vilijam važi kao jedan od omiljenih članova britanske kraljevske porodice, a nedavno je proslavio 41. rođendan. Prema pisanju britanskih medija i on, baš kao i njegov otac, veruje da je oslabljena kraljevska porodica najbolji način da se osigura njen opstanak. Vilijam je takođe u nekoliko navrata pokazao kako veruje da kraljevska porodica ima važnu ulogu u životu Velike Britanije, sve dok ostaje verodostojna i relevantna. Ipak, nije ni on svetac, a to dokazuju i priče u nastavku.

Iako govorimo o vremenima koji su iz današnje perspektive davna prošlost, činjenica je da su se mediji i javnost svojevremeno jako zainteresovali za vezu princa Vilijama s američkom pop princezom Britni Spirs.

U to vreme, podsetimo, sve je ostalo na glasinama koje niko nije hteo da potkrepi dokazima, a ispostavilo se da mediji ipak nisu bili daleko od istine. Britni je, naime, kasnije progovorila o vezi s britanskim princom.

"Dopisivali smo se jedno vreme mejlovima, te smo odlučili da se sastanemo. Trebalo je da dođe da me poseti, ali nikada se nije pojavio. To jednostavno nije upalilo", ispričala je Britni priznavši kako je "dobila korpu" na večeri koja je zapravo trebala da bude sastanak. Britni je rekla kako nikada nije saznala zbog čega se Vilijam te večeri nije pojavio, a zaključila je kako je on dosta zauzet momak, te joj to nije bilo ni čudno. Kad je, dakle, shvatila da od prekookeanske veze baš i ne može očekivati previše, krenula je u potragu za novom ljubavlju. Pronašla ju je u naručju Džastina Timberlejka. Međutim, i toj vezi je, kako je već poznato, davno došao kraj.

Glasine su se idući put rasplamsale tek 2019. godine. Tada se šuškalo o aferi princa Vilijama s bivšom najboljom prijateljicom njegove supruge Kejt, Rouz Henberi.

Glasine su krenule nakon što se saznalo da su se prijateljice žestoko posvađale, te da je Kejt zabranila da se Rouz više pojavljuje u krugu kraljevske porodice.

Prema anonimnim izvorima, kada je Kejt saznala da je Vilijam vara i suprotstavila mu se, on joj se nasmejao u lice i rekao kako sve to zajedno nema veze s istinom. Prvi put su zajedno fotografisani 2019. godine na jednoj zabavi, nakon čega su se pojavile glasine da je princ bio neveran supruzi tokom njene treće trudnoće. Sve je to izazvalo pometnju u palati i Kejt je zamolila Vilijama da je ukloni iz kruga bliskih prijatelja.

Rouz je inače stara poznanica britanske kraljevske porodice, koja se 2009. godine udala za sedmog markiza od Čolmondeleja, Dejvida Roksavaža, koji je od nje stariji 23 godine. Njihovo venčanje održano je samo dva dana nakon što je ona objavila da čekaju blizance i sve je bilo održano u velikoj žurbi. Nakon deset godina braka i troje zajedničke dece Rouz i Dejvid razveli su se 2019. godine, baš kad je počelo da se šuška o njenoj aferi s princem Vilijamom.

Premda sada deluju kao da imaju savršen brak, nije im uvek sve glatko teklo. Par se sa svojom prvom krizom suočio pre nego što su uopšte stali pred oltar. Nakon što su zajedno bili pet godina, princ je ostavio Kejt jer je osećao veliki pritisak zbog venčanja, na koje on tada nije bio spreman. Navodno je još želeo da se zabavlja s drugim devojkama, ali skrhana Kejt nije bila spremna da ga izgubi, pa se tokom raskida trudila da mu pokaže šta propušta odlazeći na mesta gde je znala da će ga sresti.

Taktika je upalila i par se pomirio u junu iste godine, nakon čega su odlučili da se malo sklone iz javnosti, te su otputovali na Sejšele. Tamo su i konačno uspeli da se dogovore kako će se i kada venčati. Na njen predlog su sklopili takozvani bračni sporazum prema kojem su odlučili da se venčaju nakon što Vilijam završi vojnu obuku i sve dužnosti u mornarici i ratnom vazduhoplovstvu.

Autor: M.K.