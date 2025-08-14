Ovo je sin Danila Lazovića: Uspešan je sportista i njegov lik je istetovirao na svom telu (FOTO)

Ponosan na svog oca!

Legendarni glumac Danilo Lazović preminuo je 25. marta 2006. godine u 55. godini života od posledica srčanog udara. Ostao je upamćen po mnogim ulogama, a njegove replike iz filmova i serija se i dan danas citiraju.

Danilo je iza sebe ostavio četvoro dece, a njegov sin Vuk, poznat je sportista. Naime, on se bavi rukometom i nastupa za reprezentaciju Crne Gore.

Vuk je mnogo puta rekao da je najponosniji što mu je otac baš Danilo, a ljubav prema ocu dokazao je tetovažom na njegovoj ruci gde je istetovirao očev lik.

Vuk važi za uspešnog rukometaša, oženio je reprezentativku Slovenije i ima sina.

Autor: N.B.