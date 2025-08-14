AKTUELNO

Domaći

Ovo je sin Danila Lazovića: Uspešan je sportista i njegov lik je istetovirao na svom telu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com, PRINTSCREEN YOUTUBE/INSERTI IZ DOMAĆIH FILMOVA/lazovicvuk ||

Ponosan na svog oca!

Legendarni glumac Danilo Lazović preminuo je 25. marta 2006. godine u 55. godini života od posledica srčanog udara. Ostao je upamćen po mnogim ulogama, a njegove replike iz filmova i serija se i dan danas citiraju.

Foto: Printscreen YouTube/Delta Video

Danilo je iza sebe ostavio četvoro dece, a njegov sin Vuk, poznat je sportista. Naime, on se bavi rukometom i nastupa za reprezentaciju Crne Gore.

Vuk je mnogo puta rekao da je najponosniji što mu je otac baš Danilo, a ljubav prema ocu dokazao je tetovažom na njegovoj ruci gde je istetovirao očev lik.

Foto: Instagram.com, PRINTSCREEN YOUTUBE/INSERTI IZ DOMAĆIH FILMOVA/lazovicvuk

Vuk važi za uspešnog rukometaša, oženio je reprezentativku Slovenije i ima sina.

Autor: N.B.

POVEZANE VESTI

Domaći

Sin čuvenog glumca je ozbiljan frajer: Uspešan je sportista, oženio je rukometaršicu a na svom ramenu ima očev lik (FOTO)

Extra

Vanbračni sin našeg legendarnog glumca sa 28 godina je tek upoznao oca: Zvao me je pred smrt i pitao da li mu opraštam... Ovo je njegova bolna ispoves

Domaći

KREMIRAN ČKALJIN SIN, glumac Čedomir Petrović! Ćerka sve otkrila, ovo je bila njegova poslednja želja

Zadruga

TRON JE NJEGOV! Anđelo ponosan jer je odneo pobedu na listi NAJDIREKTNIJIH! Dao sud o tome, pa pohvalio i Anitu! (VIDEO)

Domaći

Ovo je dečko Angeline Topić: Uspešan je sportista, a jedna stvar ih je spojila (FOTO)

Domaći

GOSPOD BOG JE TU ZA MENE: Boža Džons ponosan na svoj plasman u superfinalu 'Farmera', nada se Eleninom raskolu sa Ognjenom: TA VEZA JE OSUĐENA NA PROP