EVO KAKO SE SAD OSEĆA MADONA: Njena prijateljica podelila najnovije vesti, fanovi ovako odreagovali! (FOTO)

Glumica i komičarka Rozi O'Donel je podelila nove informacije o Madoninom zdravstvenom stanju nakon hospitalizacije kraljice popa zbog "ozbiljne bakterijske infekcije".

Glumica iz serije "Now and Then" je u četvrtak rano na Instagramu podelila staru fotografiju njih dve kako rade jogu na sada već nepostojećoem šou programu "Rosie O'Donnell Show" i napisala je: "Oseća se dobro. #madonna #love ."

Pratioci su odmah krenuli sa pozitivnim komentarima uz želje za Madonino brzo ozdravljenje.

"Divno je čuti to Rozi! Hvala za vesti! Bože čuvaj kraljicu“, napisao je jedan obožavalac. "Hvala za vesti Ro! Bili smo zabrinuti!” komentarisao je drugi. "Drago mi je da će biti dobro. Ona je borac, ali to je čini jačom", napisao je treći.

"Ti si tako neverovatan prijatelj Madoni i uopšte si neverovatna osoba. Hvala puno Rozi, dodao je treći fan.

Američki "Page Six" je objavio u sredu vest da je Madona (64) pronađena bez svesti u subotu i da je hitno prebačena u bolnicu u Njujorku, gde je intubirana na intenzivnoj nezi. Dugogodišnji menadžer pevačice, Gaj Oziri, podelio je na Instagramu da je ona "razvila ozbiljnu bakterijsku infekciju koja je dovela do višednevnog boravka na intenzivnoj nezi".

Izvor blizak Madoni je kasnije rekao da je prebačena sa intenzivne nege i da se očekuje da će se potpuno oporaviti. Drugi izvor je ekskluzivno za Page Six rekao da je u nedeljama koje su prethodile Madoninoj hospitalizaciji, ona "naporno vežbala" u Koloseumu Nasau za svoju sada odloženu turneju "Celebration".

"Naporno je vežbala i radila krvnički", rekao je izvor.

Iako je međunarodna turneja odložena, drugi izvor je rekao da Madona ima sve namere da krene na put kada se potpuno oporavi.

"Madona ne želi da otkaže svoju turneju", rekao je insajder.

"Bila je sjajna na probama i želi da se vrati na to kada bude spremna. Očekivalo se da će "Celebration", koju je dobitnica Gremija najavila u januaru, prikazati njene najveće hitove od 1982. do danas u čast 40. godišnjice njene muzičke karijere.

