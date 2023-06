NJIHOVA TOKSIČNA VEZA UNIŠTILA JE OSAM BRAKOVA! Jedva čuva zdrav razum, a od njega BEŽI VEĆ 30 GODINA!

Ljubavna priča Eni Lenoks i Dejva Stjuarta koja im je razorila živote.

Roker koji je postao slavna ličnost u muzci ali i i fotograf - Dejv Stjuart pre desetak godina je napravio izložbu slika svojih slavnih prijatelja u ultra-šik hotelu "Sunset Markuys" u Holivudu.

Zidovi galerije su popunjeni njegovim portretima zvezda kao što su Mik Džeger, glumica Demi Mur i pevač Džosi Stoun. Ali ne postoji nijedna slika Eni Lenoks, njegove bivše partnerke benda Eurythmics i njegove nekadašnje ljubavnice.

Tada šezdesetogodišnji Stjuart je pokušao da se nasmeje tom propustu rekavši da će mu trebati cela izložba da bi smestio mnoštvo slika njegove zapanjujuće bivše.

Međutim, obožavaoci izuzetno uspešnog benda iz osamdesetih se pitaju da li je njeno odsustvo više povezano sa gorkom svađom koja je zabila klin između njih. Stjuart se oseća izneverenim što nije dobio poziv za njeno venčanje nekoliko meseci pre toga sa južnoafričkim ginekologom dr Mičem Beserom. Među gostima su bili glumac Kolin Firt i komičarka Rubi Voks.

Pisalo se da je Stjuart izgledao uznemireno i priznao: „Čak ni ne znam gde je bilo venčanje. Moraću da pitam zašto nisam pozvan. Sigurno bih otišao da me je pitala." Potresno je dodao: „Ljudi nas uvek zamišljaju kao par, a sada retko kada i razgovaramo.“ Jedno od objašnjenja, koje je ponudio izvršni direktor njihove bivše diskografske kuće RCA, jeste da je odnos ljubavi i mržnje između para takav da je Lenoks, rođena u Škotskoj, obećala da će se držati dalje od svog bivšeg dečka iz straha da će on izazvati smetnje u njenom novom braku".

Da li je zaista tačno da tri puta udata Eni (68), koja je jednom tvrdila da su ona i Stjuart bili toliko bliski da su komunicirali telepatijom, misli da ne može sebi da veruje kada je u njegovoj blizini? Svakako, oni koji poznaju dve zvezde priznali su da je njihiva veza i dalje intenzivna.

Čovek koji ih je otkrio, Rob Gold, bivši šef Virgin Music-a, rekao je: „Njihov odnos je postao skoro previše i postao je klaustrofobičan. Enina glava je sada u potpuno drugom prostoru i ona više nije ono što je bila. Ona želi da ide dalje."Da bi to učinila, čini se, obećala je da će Stjuarta, takođe tri puta oženjenog i razvedenog, držati na rastojanju.

Njihova poslednja rasprava je najnoviji preokret u fascinantnoj priči o ljubavi i opsesiji koja se nalazi u srcu odnosa između najčudnijeg dua pop muzike.

U više od 30 godina otkako su prestali da budu ljubavnici, okrivljeni su za raspad dva njena braka i njihove napade depresije. Uprkos problematičnim odnosima, među njima ostaje posebna veza, za koju prijatelji veruju da nikada nisu zaista rešili.

Upoznali su se 1976. godine, kada je Lenoks bila konobarica u Hempstedu u severozapadnom Londonu. Preselila se iz Aberdina da studira flautu na Kraljevskom muzičkom koledžu. Ali Lenoks, koja je odrasla u dvosobnom stanu, koji je delila sa još pet porodica, osećala se neprikladno među svojim dobrostojećim kolegama studentima i dala je otkaz pre nego što je diplomirala.

Prema pričama, ekscentrični Stjuart rođen u Sanderlendu, koji je pobegao u London sa 16 godina, ušao je u restoran u kome je radila, obučen u bundu, primetio ju je i zamolio je da se uda za njega. Sa 24 godine, već je bio oženjen - nakon kratke veze sa medicinskom sestrom.

On i Lenoks su odmah započeli intenzivnu aferu i osnovali bend pod nazivom "The Catch". Rob Gold, njihov prvi producent, rekao je: „Kada sam ih upoznao, živeli su u sobici u Krauč Endu u severnom Londonu. „Moja kancelarija je bila u Kovent Gardenu i morao sam da pozajmim Eni 10 penija da se vrati kući jer nije imala novca.

„Dejv je čak i tada bio ekscentričan. Dolazio je u moju kuću sa svemirskim šlemom. Moja deca su mislila da je upravo sleteo iz svemira!’ U to vreme, Stjuart je već bio zavisnik od kokaina i amfetamina. Kasnije je priznao da je na vrhuncu uzimanja droge koristio LSD svaki dan godinu dana. Očajno mršav i bolestan, kolabirao je 1977. godine.

„Dejv, Eni i ja smo bili u londonskom restoranu i odjednom je ostao bez daha i morao je hitno da bude prebačen u bolnicu“, kaže Gold. „Bilo je jasno da ćei ili otići ili će se izvući.“ Eni ga je vratila zdravlju, pa su osnovali bend "The Tourists", sa kojim su 1979. godine ušli u prvih deset na listi. Ali grupa se raspala godinu dana kasnije, pa je par morao da otplati 35.000 funti svojoj diskografskoj kući.

Stres je bacio Eni u depresiju i anksioznost. Imala je napade panike i priznala je da je razmišljala o samoubistvu. Kasnije je rekla: „Dobila bih lupanje srca i izašla bih oblivena hladnim znojem. Dobijate tako loš osećaj da biste ili sami sebi prerezali grkljan ili počeli da razmišljate o sopstvenom samoodržanju.

„Bio je to pravi pakao i nikada više ne želim da prođem kroz nešto slično. Bila sam uništena traumama i dramama."

Njena četvorogodišnja veza sa Stjuartom takođe je postala žrtva njenog sloma i pritiska zajedničkog rada. Ipak, ponovo su se okupili i nastavili da formiraju Eurythmics već sledeće godine. Njihov prvi album "In The Garden" je bio promašaj, ali je 1983. godine "Sweet Dreams (Are Made Of This)" postao platinast u Britaniji i zlatan u Americi.

Lenoks je postala seks simbol, a Eurythmics je prodao 75 miliona ploča širom sveta. Par je zaradio po 30 miliona funti sa hitovima kao što su Who's That Girl?, There Must Be An Angel (Plaiing Vith Mi Heart) i Thorn in My Side. Ali sa uspehom je došlo i do više problema.

Početkom devedesetih, Stjuart je priznao da je iskusio „rajski sindrom“ — psihološko stanje u kome oboleli postaju teško depresivni jer im postizanje velikog bogatstva i slave ostavlja osećaj da više nema čemu da teže. Takođe se uverio da su vanzemaljci upali u delove njegovog tela, zbog čega se razboleo.

Jednom je primljen u bolnicu nakon što je mislio da mu glava otiče. U pokušaju da se ohladi, nabio je na nju kantu punu leda sa šampanjcem, koja se brzo zaglavila. U međuvremenu, bilo je govora o svađama koje lede krv u žilama između para, koji bi nedeljama prolazili bez razgovora.

Nije iznenađenje da su rasturili Eurythmics 1990. godine, iako su se nakratko vratili devet godina kasnije. Eni je kasnije priznala da ju je trauma raskida bacila u depresiju. Ali nastavila je sa solo karijerom u kojoj je osvojila četiri Gremija i Oskara za svoju pesmu Into The West za film Gospodar prstenova: Povratak kralja.

Međutim, njeni demoni nikada nisu bili predaleko.

Njen album "Bare" iz 2003. fanovi su videli kao vapaj za pomoć. Poslednja pesma sadrži tekst: „O Bože, gde si sada? Gledam dole u ​​ponor. Ti ne postojiš."

Lenoks je okrivila svoju vezu sa Stjuartom za raspad njenog prvog braka sa monahom Hare Krišna Radom Ramanom, kojeg je upoznala 1984. posle koncerta u Štutgartu. Tri nedelje kasnije, oni su se venčali pre nego što su otišli ​​u malo švajcarsko planinsko selo u blizini farme i hrama Krišne.

Raman je ubedio Eni da se odrekne mesa, alkohola i kafe, a ona je bila oduševljena: „Radha je promenila moj život. Naučio me je kako da budem srećna. Pre nego što smo se sreli, bila sam užasno zbunjena oko toga šta želim."

Njeni roditelji, proizvođač kotlova u brodogradilištu Tom i kuvarica Doroti, bili su razumljivo zabrinuti. Nije iznenađujuće da je i Dejv Stjuart bio žestoko protiv neobičnog spoja. U roku od nekoliko nedelja, Lenoks je shvatila da je napravila ogromnu grešku i godinu dana kasnije brak je završen - ali ne pre nego što je Raman navodno zahtevao 100.000 funti da bi ga sprečio da objavljuje njihove zajedničke intimne fotografije.

Što se Stjuarta tiče, Eni se nadvila nad njegovim drugim brakom sa pevačicom Bananarama Šioban Fahi 1987. Par je imao dva sina, ali su se razveli 1996. godine. Vezi verovatno nije pomoglo ni to što je Stjuart insistirao da njegova bivša ljubavnica treba da prisustvuje rođenju njegovog deteta. U isto vreme, prilično netaktično je govorio: „Imamo strastveno prijateljstvo. Eni i ja možemo da oživimo element seksualne hemije među nama u bilo kom trenutku.

Neki bliski Eni krivili su njenu odluku da se vrati Eurythmics-u sa Stjuartom 1999. za njen raskid, godinu dana kasnije, od supruga broj dva, muzičkog i filmskog producenta izraelskog porekla Urija Fruhtmana. Par se venčao 1988. godine i imaju dve ćerke, koje sada imaju 32 i 30 godina.

Nakon razvoda od Faheija, Stjuart se 2001. oženio holandskom fotografkinjom Anuškom Fis. Imaju dve ćerke od 23 i 21 godina i žive u Los Anđelesu poslednjih osam godina.

Lenoks je upoznala trećeg muža dr Besera 2009. godine nakon što se uključila u njegovu dobrotvornu organizaciju "Mothers-2Mothers", koja pomaže deci zaraženoj HIV-om i njihovim majkama.

Par živi između pevačeve gradske kuće vredne 10 miliona funti u Noting Hilu, zapadnom Londonu i Južnoj Africi. Ali sa šest brakova između njih, ostaje da se vidi da li su Stjuart i Lenoks konačno izbacili jedno drugo iz svojih sistema.

Autor: A. N.