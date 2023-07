MNOGE JE ZAVELA, A NJEGA NIKAD NIJE PREBOLELA! On je Madoni ukrao srce! Od ljubavnika postali su najveći NEPRIJATELJI, a onda je usledio ŠOK!

Njihov put bi mogao da se opiše na ovaj način - od ljubavnika, preko najvećih neprijatelja do iskrenih prijatelja.

Madona je ceo svoj život bila u centru pažnje medija. Razlozi su uvek bili drugačiji, ali ona je uvek bila glavna zvezda naslova u štampi.

Tako je bilo i ovih dana, kada je uplašila celokupnu svetsku javnost nakon što joj bez svesti pronađena u svom stanu.

Jedna od stvari koja je najviše interesovala medija bio je njen ljubavni život. I, nije da nije bilo razloga za to.

Imala je dosta burnih avantura. Neke su zvanično potvrđene, druge su, pak, ostale samo spekulacije.

Samo neke od njenih ljubavi bile su slavni glumac Voren Biti, čuveni režiser Gaj Riči, sa kojom je bila i u braku, zatim ekscentrični košarkaš Denis Rodman, legendarni reper Tupak, kao i njegov kolega Vanila Ajs, muzičar Leni Krevic...

Ostaće upamćena jedna čuvena rečenica Rodmana, da ga je zvala da sedne na avion kako bi vodili ljubav pošto ona ovulira u tom trenutku.

Pričalo se da je Tupak raskinuo sa njom iz zatvora, dok je razvod sa Gaj Ričijem prošao veoma prljavo...

No, samo je jedan čovek, po pisanju stranih medija, zaista uspeo da ukrade njeno srce. U pitanju je glumac Šon Pen.

Bili su u braku između 1985. do 1989. godine. Mnogi smatraju da je on njena jedina neprežaljena ljubav.

I sve vreme su njihovu vezu pratile kontroverze. Međutim, čak je i sam Šon podgrejao priče da oni nikad nisu prežalli jedno drugo kada je u jednom intervjuu izjavio da je posle tri decenije i dalje zaljubljen u svoju bivšu suprugu.

Njihov razlaz se pamti kao jedan od najžešćih holivudskih brakova i razvoda koji je sve vreme bilu medijima zbog raznih stvari.

Čak se pričalo da je ju je Pen više puta tukao. No, kraljica popa je sve to demantovala 2015. godine rekavši da su su to uvredljive, zlobne i lažne prče.

Tokom poslednjeg perioda braka oni su bili najveći krvnici. Međutim, kako vreme briše sve rane, i oni su polako ali sigurno postali iskreni prijatelji.

Autor: A. N.