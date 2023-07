OTKRIVENO ŠTA JE MADONA RADILA PRE NEGO ŠTO JE PRONAĐENA BEZ SVESTI: Ovo je držala u STROGOJ TAJNOSTI! Evo šta je muzička zvezda planirala!

Madoni je pozlilo tokom rada na novom tajnom muzičkom projektu, tvrdi The Sun. Samo nekoliko sati pre nego što je 64-godišnja pop zvezda pronađena bez svesti i hitno prevezena u bolnicu, ona je boravila u tonskom studiju gde je radila na novoj pesmi s Kejti Peri.

Madona je, kako tvrdi dobro obavešten izvor za The Sun, 38-godišnju pop ikonu pozvala da udruže snage, a duet Madone i Kejti Peri trebao je da bude lansiran povodom proslave četrdeset godina Madonine muzičke karijere. Madona je, kažu, velika obožavateljka Kejti Peri i jako se radovala njihovom zajedničkom radu.

- Sada je najbitnije da se Madona oporavi. Ona se tokom snimanja s Kejti osećala loše, ali je, kao i uvek dosad, karijeru stavila ispred zdravlja, a to se ovog puta pokazalo kao kobno. Moglo je sve ovo i mnogo gore da se završi. Što se tiče Madoninog projekta s Kejti, to je zasad stavljeno na čekanje - tvrdi izvor za The Sun.

Britanski mediji pišu kako se Madona forsirala jer i dalje očajnički želi da bude najveća zvezda.

- Pritom zaboravlja svoje godine, ne misli na zdravlje. Nadamo se da će sada, nakon što je završila na intenzivnoj nezi i zbog ozbiljne bakterijske infekcije morala da odloži planiranu turneju napokon shvati kako je zdravlje na prvom mestu i uzme preko potreban predah - kažu prijatelji pevačice za Page Six.

Daily Mail navodi da je situacija bila krajnje ozbiljna, te da se Madonina porodica spremala i na najgori mogući ishod.

- Ovaj šokantni kolaps zvezde zapravo je alarm za Madonu, koja veruje da je neuništiva i prečesto samu sebe gura preko krajnjih granica, posebno u periodima kada priprema nove projekte. Tako je bilo i s pripremama za njen Celebration Tour, na kojima je ona radila i više od dvanaest sati dnevno. Na probama za turneju prštala je od sreće, radovala se predstojećim koncertima, kojih je bilo više od osamdeset, i uopšte nije bila svesna kako će joj se taj radni zanos odraziti na zdravlje - piše Daily Mail.

Madonin menadžer Gaj Oseri potvrdio je da je zbog bolesti muzička zvezda morala da odloži sve svoje poslovne obaveze, pa tako i turneju koja je po planu trebala da počne 15. jula u Vankuveru. O novim datumima koncerata obožavatelji će biti naknadno obavešteni, pojasnio je zabrinuti menadžer koji nije želeo ni da demantuje ni da potvrdi vest da je Madoni pozlilo nakon snimanja dueta s Kejti Peri.

Autor: M.K.