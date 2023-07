'GLAS ANĐELA, A NARAV CRNOG ĐAVOLA' Bezobrazluk i ponašanje poznate pevačice niko ne može da podnese: PROGONI OSOBLJE!

Kristina Agilera nije osoba sa kojom je lako komunicirati, jer u momentu svaku priču pretvara u svađu, dok mnogi to povezuju sa problemima sa alkoholom!

Prva asocijacija na Kristinu Agileru (42) je anđeoski i moćan glas, a druga je velika fizička transformacija u toku ovih 20ak godina koliko je prisutna na javnoj sceni.

Na početku karijere ona je bila mršava, mala plavuša, dok je danas poznata po svojim izuzetnim oblinama, što nas navodi na pomisao da je štošta operisala. Međutim, pevačica nikad nije krila da voli "malu pomoć sa strane" kada je lepota u pitanju. Ona je čak i promoter jednog kozmetičkog zahvata koji se izvodi injekcijama.

- Imam veoma izražajno lice i kada pevam želim da se emocije vide na mom licu. Ali zato radim sve što je u mojoj moći da izgledam najbolje što mogu - izjavila je.

- Svaka životna faza je nova era. Ja volim i prihvatam starenje, dok je veoma štetno kada starenje postane opsesija - navela je nedavno Kristina.

Ali pored diskutabilnog izgleda i variranja u kilaži na mesečnom nivou, Kristina Agilera je poznata i kao veoma konfliktna ličnost.

Mračna strana Kristine Agilere:

Agilera je provela pet godina kao žiri i mentor muzičkog takmičenja "The Voice", ali se ni tu nije baš proslavila. Naime, iako joj je učešće u ovoj emisiji pomoglo u smislu reputacije i velike zarade, Kristina je uspela i tu da potkači neke od organizatora nazivajući emisiju "upijačem energije":

- To je postalo nešto što nisam mislila da će postati onaj momenat kada sam se prijavila da učestvujem. Tu se nije radilo o muzici uopšte. Tu se radilo samo o stvaranju dobre priče i o "pravljenju" određenih momenata. Nisam ušla u ovaj posao da bih bila voditeljka televizijske emisije i da bi me ograničavali pravilima: "Ne možeš da nosiš ovo, ne možeš to da kažeš". Pokušavala sam da se očajnički izrazim kroz odeću, šminku ili frizuru. To je bio moj jedini izlaz - izjavila je.

Oganizatori su joj zamerili jer su Kristini plaćali neverovatnih 17 miliona dolara po sezoni! Oni koji su radili ili rade sa njom pričaju da je Kristina izuzetno "teška za saradnju.

- Sa Kristinom je strašno raditi. Često kasni i nikad joj nije žao što svi čekamo na nju. Da stvar bude još gora, ona se tokom čitave emislije svađala sa Adamom (Levajnom). Oni ne mogu da podnesu jedno drugo - rekli su njeni saradnici.

Oni koji su radili sa njom tvrde da je Kristina strašno "prgave naravi", te da joj je sasvim normalno da se izdire na šminkere, frizere, kostimografe...

Dok je dolazila na snimanje na The Voice, Kristina je često kasnila i do pola sata pa je cela ekipa morala da čeka na nju. Zbog toga je ova emisija brže-bolje sa njom prekinula saradnju i angažovala druge pevačice.

- Kristina nije mogla ni zaposlene dugo da zadrži. Skoro svi su je ostavili sa obrazloženjem da je "neverovatno nepristojna i zahtevna i da se užasno ponaša prema svom osoblju", insistirajući da budu dostupni 24/7 - rekao je izvor.

- Nikad joj nije problem da probudi dadilju ili sobaricu za najbanalniju stvar. Jednom je dozvala čistačicu da dođe sa drugog kraja kuće i doda joj peškir koji joj je bio na dohvat ruke - rekao je izvor.

Poznato je da Kristina ima problema i sa alkoholom te da je to glavni razlog zašto se rapidno goji i isto tako gubi kilograme.Mnogi se nadaju da će sadašnji verenik da je vrati na kolosek, ali to se do sada nije desilo.

Autor: M. M.