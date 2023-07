KUPA SE U MILIONIMA, IMA S NJIM ČETVORO DECE, A MORALA JE DA ŽMURI NA OBA OKA: Bekam je godinama bio NEVERAN Viktoriji, a jednu aferu SVI PAMTE!

Jedan od najmoćnijih i najpopularnijih parova u svetu šoubiznisa, Dejvid i Viktorija Bekam, 4. jula je proslavio 24. godišnjicu braka.

Oboje mogu da se pohvale zavidnim karijerama, basnoslovnom bogatstvom, ali i porodičnom idilom sa svoj četvoro dece. No, iako važe za supružnike čiju sreću malo toga može da pokvari i njihov odnos datira još od 1996, kada su počeli da se zabavljaju, ništa nije tako savršeno kako to na prvi pogled deluje.

Iako su i Viktorija i Dejvid često zataškavali afere i skandale, uvek jedno drugom dajući novu šansu, mnogi prljavi detalji iz ove veze su ipak isplivali na površinu. Ipak, čini se da njihovo zajedništvo pobeđuje sve, a slavna dizajnerka često je morala da zažmuri na jedno oko, a možda i oba.

No, krenimo od njihovog odnosa - bili su jedno drugom velika podrška u svim poduhvatima, i oboje su dobri i posvećeni roditelji. Svoju intimu uglavnom čuvaju za sebe, ali je Viktorija Bekam u nekoliko navrata zagolicala maštu javnosti, obelodanovši neke škakljive detalje. Tako je svojevremeno priznala da su u prvom zajedničkom stanu imali sobu koja im je služila za vođenje ljubavi sa različitim erotskim igricama i ogledalom na plafonu.

"Postojala je soba koja je izgledala kao da je kurtizanina, sve je prekriveno leopard dezenom, a na plafonu smo imali ogledalo", rekla je ona, i dodala da često imaju odnose:

"Idem s Dejvidom svake noći u krevet, a bilo bi pogrešno da kažem da idemo da spavamo".

Bekamova žena bila je rečita i kada je trebala da opiše njegov polni organ: "Da ja tako izgledam, hodala bih ulicom u gaćicama. Ponosna sam što imamo odličan seksualni život. On može da se pohvali velikom alatkom. Možete to da vidite u reklami", rekla je bez zadrške jednom prilikom.

Prevare koje su pretile da unište sve

No, izgleda da svoje atribute fudbaler nije uvek čuvao samo za svoju zakonitu ženu! Naime, pre 15-ak godina njihov brak je visio o koncu, kada je u medijima Rebeka Los, Bekamova tadašnja lična asistentkinja, iznela tvrdnje da je imala aferu sa njim.Ona je davne 2004. godine na sav glas pričala da je imala romansu sa oženjenim Dejvidom i to je dokazala lascivnim porukama koje joj je on navodno slao, te je prepričavala detalje njihovih seksualnih odnosa i neprestano ga prozivala putem medija.

"Dejvid je jako dobar ljubavnik. Na skali od jedan do deset dajem mu osam. Bio je dobar, ali on i izgleda kao da je dobar u krevetu. Intiman je i prisan i lepo je kad je muškarac takav u spavaćoj sobi", pričala je Rebeka tada.

Bekam je tada sve negirao, a Viktorija je rešila da mu poveruje, pa je ubrzo nakon čitave afere ostala trudna sa njihovim trećim sinom.Rebeka i dan danas tvrdi da nije lagala, iako vodi sasvim drugačiji život nego tada. Ona danas živi u Norveškoj na selu, daleko od gradske vreve, sa suprugom i dvoje dece, a posvetila se zdravom životu, jogi i vegeterijanstvu.

No, ovo nije bio poslednji Dejvidov skandal... Naime, manekenka Sara Marbek javno je priznala da je dve godine bila u vezi sa njim, i to još pre Rebeke. Dodala je da su vodili ljubav puna četiri sata kada su se upoznali, kao i da je njihovo povremeno viđanje trajalo dve godine.Danas znamo da ljubav između Viktorije i Bekama nije počela spontana, već da ga je ona dugo jurila, dok je on izigravao nedodirljivog fudbalera. Nakon nekog vremena, Dejvid ipak više nije mogao da odoleva tadašnjoj Spajsici, pa su otpočeli romansu, mada tajno s obzirom da je ona tada već bila u vezi. Zapravo, Viktorija je izvesno vreme varala tadašnjeg dečka Stjuarta Biltona sa Dejvidom, pa su zato učestali komentari da ju je karma stigla i da ne treba da se čudi zašto ju je muž povremeno varao.

"Dejvide, ti si moje sve"

Bilo kako bilo, par je sve ovo ostavio iza sebe, a poslednjih godina glasina o njihovom turbulentnom odnosu sve su tiše, mada nisu potpuno nestale.

"Biti u braku toliko vremena - tu ima mnogo posla. Naša veza je vremenom postala komplikovana", rekao je Dejvid krajem 2018, kada se diglo dosta prašine. U isto vreme, i sama Viktorija je govorila o svom braku za "Vogue", istakavši da su ona i Dejvid navikli da ignorišu gluposti i da jednostavno nastave dalje, kao da se ništa nije desilo.

"Oboje znamo da smo jači zajedno nego individualno. Sve se vrti oko toga da je porodica složna. A kad nas je šestoro, onda smo još snažniji. Poštujemo i negujemo tu porodičnu povezanost i to je ključ svega", zaključila je popularna brineta.

Viktorija je, takođe, prošle godine u ime 23. godišnjice braka napisala interesantan post na Instagramu: "Kažu da on nije zabavan, kažu da se ja nikada ne smejem, rekli su da ovo neće potrajati... Ipak, danas slavimo 23 godine braka! Dejvide, ti si moje sve i ja te toliko volim".

Autor: M.K.