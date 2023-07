SAD SE RAZVODI, A OVO MU JE BIVŠA DEVOJKA! Sa ovom meksičkom lepoticom Riki Martin bio je u vezi čak DEVET GODINA: Znala je da je GEJ! (FOTO)

Vest o razvodu Rikija Martina nakon šest godina braka sa Džvanom Josefom, odjeknula je u svim svetskim medijima i šokirala je njegove fanove. Međutim, latino zvezda navodi da tu svađe nema i da će on i Džvan nastaviti zajedno da se brinu o svojih četvoro dece.

Ono što zanima sve, jeste ko će da ukroti Rikijevo srce nakon razvoda, s obzirom da se godinama spekulisalo kako je biseksualac. On je pre veze sa muškarcima, punih 9 godina, bio u vezi sa ženom.

Iakao se pričalo kako mu je voditeljka Rebeka de Alba bila samo "maska", Riki je objasnio da seksualnost ne može biti crna ili bela, već spektar različitih boja.

- Seksualnost je jedna komplikovana stvar, nije sve crno i belo već je ispunjena bojama. Kada sam izlazio sa ženama, bio sam zaljubljen u njih. Osećao sam se dobro, osećao sam se prelepo. Ne možete da odglumite hemiju koju osećate prema nekome, hemija je bila tamo s njima. Nisam nikoga zavaravao - izjavio je on za magazin "People".

Riki je punih devet godina živeo sa čuvenom meksičkom TV voditeljkom Rebekom de Albom, a u više navrata je imao samo reči hvale za nju.

