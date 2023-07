ŠTA JE SA DŽONIJEM DEPOM?! Opšta panika među fanovima, glumac uočen da hoda sa POMAGALIMA!

Prizor koji je sve uplašio!

Pre nekoliko dana, Džoni Dep je primećen kako nosi medicinsku čizmu. Dejli mejl objavio je nekoliko zanimljivih slika koje su zabrinule sve glumčeve fanove. Svi su se trudili da saznaju šta se dođavola dogodilo Džoniju. Slike koje je Dejli mejl pustio, prikazuju Depa kako izlazi iz hotela u gradu Mančesteru na štakama. Prema izveštaju, Džoni Dep je zadobio ozbiljno uganuće skočnog zgloba dok je izvodio svoju muzičku numeru. Sa 60 godina, Džoni više ne može da nastupa tako energično kao što je to činio u prošlosti. Sada mora da bude posebno oprezan.

Johnny & His "Dumb" Boot 🥺🫶🏼 📸: Boris Korpak|Bokopictures #JohnnyDepp #HollywoodVampires pic.twitter.com/CsKTUmJslN

Dep je oplakivao smrt pokojnog velikog Džefa Beka , koja se dogodila pre samo nekoliko meseci. Trenutno je u Ujedinjenom Kraljevstvu. Predstojeći nastupi će se održati u Skarborou, Svonsiju, Mančesteru i Londonu . Dep će morati da se bori protiv bolova u stopalu, ali nema naznaka da će biti bilo kakvog otkazivanja turneje. Postoje čak i slike Depa kako se igra sa tom medicinskom čizmom, a na nekima je i skida na neko vreme.

Uprkos ovoj očigledno ozbiljnoj povredi, Džoni Dep je i dalje nasmejan gde god da krene i uvek je raspoložen.

Johnny arrival at the Marostica castle earlier today ( via _robertatealuisamandelli_). pic.twitter.com/TTSRVabqrx