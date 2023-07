TRAGEDIJA! Umro poznati glumac (48), svi će ga pamtiti po revolucionarnoj ulozi u čuvenoj seriji! (FOTO)

Glumac Džefri Karlson, poznat po svojoj revolucionarnoj ulozi trans osobe u sapunici "Sva moja deca" (All My Children) je preminuo.

Imao je 48 godina, ali detalji o uzroku ili lokaciji smrti su nepoznati za sada. Glumac je bio u sapunicama od 2006. godine, navodi Deadline.Tužnu vest je objavio njujorški pozorišni urednik Adam Feldman na Tviteru. Feldman je rekao da je Karlson bio "moćan glumac".

Jeffrey Carlson, known to soap fans as Zarf and later their Transgender character of Zoe Luper, has died at the age of 48. Carlson was also known for their Broadway career in the early 2000s. May they Rest In Peace. pic.twitter.com/GVlpDFotsG