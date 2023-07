KOME KRIJE LICE?! Naomi Kembel odvela ćerku u Diznilend, da li je sa njom i otac njene dece?

Manekenka je veoma tajnovita kada je njen život u pitanju

Naomi Kembel odvela ćerku u Diznilend, a svi se pitaju ko je muškarac kome je sakrila lice: Da li je on otac njene dece?

Čuvena manekenka Naomi Kembel iznenadila je objavom da je dobila drugo dete pre nekoliko dana. U njenu porodicu stigao je sin, a kao i uvek, sve je držala u strogoj tajnosti. Da može da postigne sve iako ima novorođenče u kući, govori i činjenica da je ćerku odvela u Diznilend.

Detalje porodičnog izleta Naomi je podelila na svom nalogu na Instagramu. Ona je objavila fotografiju sa ćerkicom koja je oduševljeno gledala u Mikija Mausa.

Sa njima, čini se, nije bio najnoviji član porodice, ali je bio nepoznati muškarac kojem je Naomi sakrila lice. Manekenka, takođe, nije propustila priliku da se i sama uslika sa čuvenim Diznijevim junakom.

- Nikad nije kasno upoznati Mikija Mausa. Hvala ti, kćeri moje, što si me prvi put u životu dovela u Diznilend - napisala je Naomi u opisu fotografija.

Komentari su se samo nizali ispod objave, a bilo je mnogo onih koji su se zapitali ko je muškarac koji je bio u njihovom društvu. No, kako je Naomi veoma misteriozna o svom životu, to je i sada tajna, a ima i onih koji misle da je možda upravo on otac njene dece.

