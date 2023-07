PEVAČ OŠAMARIO FANA! Oglasio se posle šok prizora na koncertu: Ostvarujem snove!

Sve se dogodilo u Belgiji na jednom festivalu

Fanovi često gube razum zbog svojih idola, a jedan takav zadesio se na koncertu Mašingan Kelija.

Pevač je imao nastup na festivalu "Roch Werchter" u Belgiji, a u pubčici se našao mladić koji je držao transparent sa željom - da ga Keli udari po licu. Ta ideja začudila je čak i kontroverznog pevača, koji je najpre rekao da će da razmisli.

- Došao sam iz Meksika zbog tebe, udari me u lice - držao je napisano momak, a Mašingan mu je na to odgovorio:

- Zašto toliko želiš da te udarim u lice? Imam prstenje, čoveče. To će te baš boleti. Ne znam, to u svakom slučaju nije dobro za mene. Ne znam hoću li to učiniti, razmisliću - poručio je muzičar.

Međutim, fan nije odustajao, pa je na ove Kelijeve reči pevaču poručio da ga voli, a onda ga ponovo zamolio za - udarac.

Mašingan je na kraju, ipak, odlučio da usliši molbu dečku, pa je sišao među publiku i udario mu šamar, a onda poručio: "Volim te".

Pevač je ovaj deo koncerta podelio na svom Instagram profilu, ispod kog je napisao:

- Ostvarujem snove.

I njegov fan je isti snimak podelio i javno mu se zahvalio.

Autor: A. N.