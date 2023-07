BIVŠA SUPRUGA SLAVNOG GLUMCA REŠILA DA GA OJADI ZA SVE PARE! Hteo da je IZBACI iz vile, a sad mora da plaća DUPLO VEĆU alimentaciju!

Kristin Baumgartner (49) pre odluke sudije o alimentaciji optužila je bivšeg supruga Kevina Kostnera (68) da želi da izbaci decu i nju iz kuće vredne 145 miliona dolara. Od trenutka podnošenja zahteva za razvod problemi na relaciji Kristin - Kostner se ne smiruju.

Odlukom suda Kevin Kostner moraće mesečno da plaća 129.755 dolara alimentaciju. Ovo je više nego duplo veća cifra od one koje je glumac ponudio Kristin prilikom podnošenja zahteva za razvod.

Prema pisanju "Fox News" u pitanju je privremena odluka, ali biće analizirana u kasnijoj raspravi.Na osnovu detalja predbračnog ugovora Kristin Baumgartner imala je 30 dana da se iseli iz zajedničkog doma, odmah po podnošenja zahteva za razvod braka, a ona rok za iseljenje nije ispoštovala.

"Deca nemaju veze s mojim zahtevom da Kristin napustili naš dom. Ona je na to i pristala kad je zatražila razvod", rekao je Kostner koji joj je i dao rok za iseljenje. Trenutno je u Juti gde snima vestern seriju ‘Horizont‘, a za sedam dana se vraća u Kaliforniju i do tad očekuje da Kristin tamo više ne živi.

"Mislim da nije zdravo da oboje ostanemo pod istim krovom. Bilo bi to pravo čistilište. Kristin sam ponudio pomoć da nađe novi dom ali do sada ni od nje niti njenih advokata nisam dobio nikakav odgovor", rekao je glumac.

Bio je, kaže, dovoljno strpljiv s njom i dao joj je dovoljno vremena od maja da reši svoje probleme.

"Iznenađen sam i povređen njenom odlukom da ostane u kući. Već sam prošao jedan razvod i nisam imao gde da živim posle toga i nikako nisam želeo da se to ponovno dogodi, posebno jer smo upravo to potpisali u predbračnom ugovoru", zaključio je.

Takođe ju je optužio da mu je s kreditne kartice skinula 95.000 dolara koje je potrošila na advokate i analizu njegovih prihoda.

Podsetimo, Kostneru je ovo drugi brak, od 1978. do 1994. bio je oženjen Sindi Silvom, a i sa njom je dobio troje dece - Eni (39), Lili (36) i Džoa (35). On ima još jednog sina Lijama kog je dobio dok se zabavljao sa Bridžit Runi.Supruga Kevina Kostnera, Kristin Baumgartner, podnela je zahtev za razvod početkom maja posle 18 godina braka sa holivudskim glumcem i troje zajedničke dece. Ona je navela da je do razlaza došlo zbog "nepomirljivih razlika", a zatražila je zajedničko starateljstvo nad decom - Kejdenom (15), Hejsom (14) i Grejs (12).

