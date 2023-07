Britni Spirs objavila datum kad će konačno uništiti porodicu? U oktobru objavljuje memoare! (VIDEO)

Knjiga se zove "The Woman In Me", što je naslov inspirisan njenim hitom "I‘m Not a Girl, Not Yet a Woman".

Naime, 24. oktobra izlazi britnina autobiografija. Knjiga se zove "The Woman In Me", što je naslov inspirisan njenim hitom "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman".

- Britnino uverljivo svedočenje na sudu potreslo je svet, promenilo zakone i pokazalo njenu snagu i hrabrost - rekla je za "People", Dženifer Bergstrom iz izdavačke kuće "Gallery Books", koja će objaviti memoare pevačice.

- Ne sumnjam da će njeni memoari imati sličan uticaj. Biće izdavački događaj godine. Ne možemo biti ponosniji što smo joj pomogli da napokon podeli svoju priču - dodala je.

- U junu 2021. ceo svet je slušao Britni Spirs kako govori na sudu. Uticaj njene istine bio je neporeciv i promenio je tok njenog života i života brojnih drugih. The Woman In Me prvi put otkriva neverovatno putovanje i snagu jedne od najvećih izvođačica u istoriji pop muzike - stoji u najavi knjige.

Britni je najavu podelila i na svojim profilima na društvenim mrežama, no još se nije zvanično oglasila o knjizi.

