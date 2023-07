TUŽNO! Ćerka Elvisa Prislija godinama išla na odvikavanje, sin joj se ubio, a sad su otkriveni MRAČNI detalji njene smrti!

Otkriveno je da je Lisa Mari Prisli umrla u 54. godini u januaru od opstrukcije tankog creva izazvane prethodnom operacijom gubitka težine - sa opioidima pronađenim u njenoj krvi u vreme njene smrti.

Ćerka Elvisa Prislija hitno je prebačena u bolnicu 12. januara nakon srčanog zastoja - sa izveštajem mrtvozornika Los Anđelesa koji otkriva da je zvezda umrla od posledica opstrukcije tankog creva.

Opstrukcija creva je bila u obliku zadavljenog tankog creva, uzrokovanog adhezijama koje su se razvile posle barijatrijske operacije (zaklapanje stomaka) mnogo godina ranije.

Rezultati toksikologije takođe pokazuju da je Liza Mari Prisli imala "terapijske" nivoe oksikodona u krvi, a pronađen je i drugi opioidni buprenorfin – koji se koristi za lečenje zavisnosti od opijata. Bilo je i tragova kvetiapina, antipsihotika, prenosi TMZ.

Izveštaj otkriva više detalja

Mrtvozornik navodi da u njenoj kući nisu pronađeni "pribor za drogu ili narkotike" i da je njen toksikološki pregled urina bio negativan. Izveštaj potvrđuje da je Liza imala kozmetički zahvat nekoliko meseci pre smrti i da su joj prepisani opioidi, pri čemu je zvezda imala istoriju "preteranog doziranja" – zaboravivši da je uzela lekove, a zatim ih ponovo uzela. Izveštaji takođe navode da je zvezda imala "istoriju zloupotrebe alkohola i droga".Liza Mari, koja je bila pevačica i tekstopisac sa tri studijska albuma između 2003. i 2012. godine, je prisustvovala 80. dodeli Zlatnog globusa u Los Anđelesu sa svojom majkom Prisilom dva dana pre njene smrti.

Majka i ćerka su imale priliku da budu na dodeli nagrada u znaku podrške hvaljenom biografskom filmu o Elvisu (2022) Baza Lurmana u kojem je Ostin Batler glumio legendarnog Kralja rokenrola, Elvisa Prislija. Tokom šetnje crvenim tepihom događaja, Liza Mari je izgledala krhko, što ju je navelo da se osloni na dugogodišnjeg porodičnog prijatelja Džerija Šilinga, koji sada ima 81 godinu.Dok ju je Bili Buš intervjuisao za Extra, spojila je ruke sa Šilingom, rekavši mu: "Zgrabiću te za ruku".Obe dame su bile veoma otvorene i iskrene u hvaljenju Luhrmanovog biografskog filma, koji se fokusirao na Elvisovu 20-godišnju vezu sa njegovim menadžerom pukovnikom Tomom Parkerom i Batlerovu ulogu Elvisa.

1,5 miliona ljudi gledalo je prenos javnog memorijala

10 dana nakon njene smrti, stotine ljudi prisustvovalo je javnom memorijalu u Grejslendu u Memfisu 22. januara, a više od 1,5 miliona ljudi je pratilo službu i putem strima uživo.Liza Mari je dočekala ćerku Rajli i sina Bendžamina sa bivšim mužem Denijem Keouom – za koga je bila u braku od 1988. do 1994. Bendžamin je preminuo od samoubistva 2020. u 27. godini.Ona je dočekala ćerke bliznakinje Harper i Finli 2008. sa tadašnjim mužem Majklom Lokvudom, ali su se par razveo 2016.

Život Lize Mari je bio buran, sa pet puta na rehabilitaciji zbog zloupotrebe kokaina i opioida, četiri propala braka - uključujući jedan sa Majklom Džeksonom - kao i sa gubitkom sina zbog samoubistva i žestokom borbom za starateljstvo nad njenim bliznakinjama.Tokom šetnje crvenim tepihom događaja, Liza Mari je izgledala krhko i slabo, što ju je navelo da se osloni na dugogodišnjeg porodičnog prijatelja Džerija Šilinga, koji sada ima 81 godinu.

Domaćica je pronašla u njenoj spavaćoj sobi

Izvori su za TMZ rekli da je Lizu Mari njena domaćica pronašla bez znaka života u svojoj spavaćoj sobi i da je njen bivši muž, Deni, sa kojim je živela, davao veštačko disanje dok nije stigla hitna pomoć.Izvor je dodao da je "neko bar jednom dao epinefrin" – poznatiji kao adrenalin – na mestu događaja kako bi joj pomogao da povrati puls, a u jednom trenutku Liza Mari je hitno prebačena u bolnicu.Prema klinici Majo, bol u stomaku je simptom srčanog zastoja kod žena.Adrenalin se primenjuje za lečenje mnogih stanja opasnih po život, kao što su srčani zastoji, napadi astme i alergijske reakcije.

- Zamenici sa stanice Lost Hills odgovorili su na poziv za pomoć iz LA County Fire, u blizini bloka 9500 Normandi Drive u Kalabasasu u vezi sa odraslom ženskom osobom, otprilike 55 godina, za hitnu medicinsku pomoć/žensko disanje. Odrasla žena je prevezena od strane vatrogasne službe okruga LA u lokalnu bolnicu gde su puštene na brigu bolnici, pisalo je u izveštaju.Holivud riporter je izvestio da je vatrogasna služba reagovala i uspela da vrati puls ženi pre nego što je prevezena u bolnicu Vest Hils.

Liza Mari želela da smrša, imala operaciju i koristila je opioide

Liza Mari je pokušavala da smrša za sezonu nagrada za film o njenom ocu i čak je uzimala opioide u nedeljama pre smrti. Zvezda je bila podvrgnuta plastičnoj operaciji dva meseca pre Zlatnog globusa i izgubila je do 50 kilograma u okviru strogog režima.Liza Mari se ranije borila sa zavisnošću od opioida nakon što je dobila kratkoročni recept tokom oporavka od rođenja ćerki bliznakinje, Harper Vivijen i Finli 2008. Do 2013. je u velikoj meri zloupotrebljavala kokain i prijavila se na rehabilitaciju najmanje pet puta.Poznato je da predoziranje opioidima izaziva srčani zastoj, a nakon dužeg perioda čistoće nakon zavisnosti, tolerancija tela na lekove će biti daleko niža.Nije jasno koje je lekove za mršavljenje koristila Liza Mari, ali Vegovi, najnoviji lek za mršavljenje na sceni, pokazao se veoma popularnim otkako ga je odobrila FDA.Verovalo se da je poslednjih godina bila trezna, ali nakon smrti njenog sina njen bivši suprug Majkl Lokvud rekao je da se plaši da bi mogla da se vrati korišćenju.Kao tinejdžerka, ušla je u svet droge u kom je bila od 13 do 17 godina, ali ju je majka smestila u The Castle, sajentološki centar u Holivudu, da bi je oslobodila droge.

- Koristila sam sve osim pečuraka i heroina ili kreka. Kokain, sedativi, trava i piće — sve u isto vreme... Ne znam kako sam to preživela. Jednog dana sam se probudila sa gomilom ljudi na podu. Odvezla sam se do Sajentološke crkve i rekla: "Neka mi neko... pomozi odmah."

Jedno vreme je to funkcionisalo, a Liza Mari je rekla da je bez droge 17 godina.Smrt Lize Mari izazvala je spor između Rajlija i Prisile oko vlasništva nad imanjem. Liza je poslednje mesece provela promovišući film "Elvis".

Autor: Pink.rs