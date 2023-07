Igrana verzija kultnog animiranog Diznijevog animiranog filma "Snežana i sedam patuljaka" trenutno je u fazi snimanja.

Premijera se očekuje u martu 2024. godine, a prve fotografije sa seta procurile su na društvenim mrežama.

Dizni u poslednjih desetak godina aktivno radi na reimaginaciji popularnih animranih klasika, sa akcentom na moderni osvrt. I pored inicijalnih negativnih reakcija na kasting igranog filma "Mala sirena", pre svega jer je glavnu ulogu dobila afro-američka pevačica Hale Bejli, film je na bioskopskim blagajnama zaradio preko 500 miliona dolara.

Inkluzija koja je na snazi u filmoj i striming industriji, pre svega uključivanje nacija, rasa i grupa koje su istorijski bile marginalizovane i diskreditovane, najčešće je tema rasprava na Tviteru, ali u stvarnosti većina ostvarenja koja su promenila popularni izvorni materijal naišla je uglavnom na komercijalni uspeh.

