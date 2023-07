POZNATI DI-DŽEJ UPUCAN NAKON ŠTO JE ODBIO DA NASTAVI DA SVIRA: Grupa muškaraca ga napala kad je završio set, pa ga UBILI! (FOTO)

Di-džej Hoze Mario Duarte, 41, ubijen je iz vatrenog oružja u Pirapetingi, u Brazilu, ubrzo nakon što je završio svoj set u ranim jutarnjim satima u užurbanom lokalnom baru.

Muzičar, poznat kao Mario DJ, bio je zadužen za dobar provod na zabavi u nedelju, dok su gomile veseljaka plesale celu noć. On je podelio objavu na Instagramu pozivajući svoje prijatelje u Bar do Branco, obećavajući da će „svirati samo najbolje“.

Ali nisu svi bili spremni da se zabava završi kada je Hoze odsvirao svoju poslednju pesmu i grupa muškaraca je počela da ga muči da nastavi. Dosađivali su di-džeju da nastavi sa drugom melodijom i tenzije su ubrzo počele da se rasplamsavaju kada je odbio njihov zahtev za pesmom.Svedoci su ispričali kako je banda počela da se svađa sa nadolazećim umetnikom, pre nego što je on ubrzo otišao kući. Na povratku do svog imanja u Santo Antonio de Padovi, najmanje dvojica muškaraca su ga pratila pre nego što su u mraku napali DJ-a.

Mario DJ dead at 41 – José Mario Duarte shot dead by furious partygoer after 'he refused song request in nightclub'