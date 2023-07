UMRO POZNATI GLUMAC! Izgubio život nakon hitne operacije!

Po ovim ulogama ćete ga pamtiti!

Glumac Nik Benedikt, zvezda sapunica kao što su "All My Children", "The Young and the Restless" and "Days of Our Lives", preminuo je 14. jula od komplikacija nakon hitne operacije kičme.Imao je 77 godina i umro je u Arizoni.

Kako se navodi, Benedikt je preminuo na svoj rođendan. Na Fejsbuk nalogu se navodi da su se novčana sredstva prikupljala za njegovo lečenje.

Benedikt je bio poznat po ulozi Fila Brenta, u ostvarenju "All My Children". Prvi put se pojavio u sapunici 1973. godine, preuzimajući ulogu koju je ranije imao Ričard Heč.Igrao je Majkla Skota u ostvarenju "The Young and the Restless" iz 1981. godine, zatim Kertisa Rida u "Days of Our Lives", kojeg je igrao u 93 epizode ​​od 1993-2001.Pored uloga u sapunicama, Benedikt se pojavio u originalnoj seriji "Mission Impossibe" i "Hawaii Five-O“, piše Yahoo.

Autor: M.K.