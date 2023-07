'BRAVO, USPEO SI DA SMRŠAŠ, A SAD SI STAR' Pevač ima poremećaj koji ga prati CEO ŽIVOT - Na crtežu sve objasnio

Britanski pevač Robi Villijams priznao da ima poremećaj koji prouzrokuje zaokupljenost umišljenim manama njegovog telesnog izgleda. On je govorio o aktuelnoj borbi protiv telesne dismorfije nakon kozmetičkih zahvata, preneo je Dejli mejl.

Bivša zvezda grupe "Take That" osvrnula se na gubitak težine nakon što su fanovi primetili njegovu mršavu građu u video-snimku koji je ranije ove godine objavila njegova supruga Ajda Fild. Vilijams je takođe na svom Instagram profilu bjavio i fotografuju crteža na kojem su prikazana dva lika od kojih jedan govori da je to "otišlo predaleko", a drugi - "blagoslovlen bio".

Na slici je takođe napisao i da mu je "idealna ciljna težina" ona kada su ljudi zabrinuti za njega.

"Dakle, ako bi se pojavio duh i rekao da tvoja supermoć može biti da letiš ili da jedeš šta želiš i ostaneš na željenoj težini, ja bih izabrao drugu opciju", rekao je poznati Britanac i napomenuo da bi mogao da napiše knjigu o tome koliko "mrzi sebe kada je u pitanju telo".

"To je čista mržnja prema sebi, ružnoća toga što se osećam ružno", kaže pevač. Naveo je i da zbog telesne dismorfije ponekad pomisli da ima više od 40 kilograma viška i dodao da njegov um u tom smislu vidi samo katastrofu.

"Trenutno sam mršav, ali mi um govori: 'Bravo, Rob. Uspeo si da smršaš, a sada si star. Čestitam", napisao je.

Dodao je da se s ovim poremećajem bori čitav život i da on nikada neće nestati. Nedavno je otkrio da je išao na nekoliko estetskih tretmana: "Uradio sam nekoliko stvari - ubrzigao botoks, stavio filere i operisao vilicu. Izgledao sam očajno", naveo je Vilijams i rekao da je to bilo pre otprilike pet godina i da otada ništa nije radio na sebi.

Autor: N. Ž.