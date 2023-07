PET BOLNIH GODINA MOG ŽIVOTA: Objava Džonija Depa nakon MUKOTRPNOG RATA s bivšom pokazuje kako je sve UTICALO na njega

Džoni Dep (60) predstavio je svoj autoportret "Five" vredan oko 2.200 evra, koji je naslikao u jednom od najmračnijih perioda svog života. Glumac (60), prenosi Daily Mail, rekao je kako je slika odraz pet bolnih godina pravne bitke s bivšom suprugom, Amber Herd.

Nekadašnji par vodio je sudske sporove s obe strane Atlantika više od šest godina nakon što je glumica (37) javno iznela da je bila žrtva porodičnog nasilja tokom njihovog 15-mesečnog braka, što je Džoni oštro negirao.

U decembru prošle godine, glumčevi advokati rekli su da je "Dep sa zadovoljstvom zatvorio vrata ovog bolnog poglavlja" nakon što je postupak okončan.

Dep je u četvrtak ponosno pokazao svoje umetničko delo nastalo prema fotografiji snimljenoj za Christian Dior Parfums 2015. godine.

