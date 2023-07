DŽONI DEP SE ONESVESTIO U HOTELSKOJ SOBI! Hitno mu je ukazana lekarska pomoć, koncert u Budimpešti morao da se OTKAŽE!

Glumac i muzičar je bio u ovom gradu zbog koncerta

Džoni Dep se onesvestio u hotelskoj sobi u Budimpešti: Stanje bilo alarmantno, odmah mu pružena lekarska pomoć

Kako se navodi, Džoni se onesvestio u svojoj hotelskoj sobi, a situacija nije bila nimalo naivna, jer su morali da pozovu doktora, a glumac nije mogao da se popne na scenu.

Arena u kojoj su trebali da nastupe je bila krcata fanovima, a neki su čak putovali na hiljade kilometara kako bi došli na koncert.

- Sve je bilo spremno, scena, ekipa iza. Niko nije mislio da može da se desi bilo kakav problem, pogotovo nakon što su momci iz benda tog popodneva odradili tonsku probu - rekao je jedan od radnika Arene.

- Zbog nepredviđenih okolnosti, Vampiri će morati da otkažu večerašnji koncert u Budimpešti. Sve karte će biti refundirane. Volimo i cenimo naše fanove koji su doputovali da nas vide i veoma nam je žao - pisalo je u saopštenju benda.

Here’s Johnny Depp drinking an hour before cancelling his concert due to “unforeseen circumstances”. He likely passed out again 🥴 pic.twitter.com/tp9QQ4odRB