Amer Tanović je 17 godina živio u Njujorku i vratio se u Mostar, gde sada živi i radi. Gostovao je u podkastu "Sredin" portala Bljesak.info, gdje je govorio o svom poslu i klijentima za koje je radio u Americi. Tanović je otkrio i da trenutno gradi kuću za holivudsku glumicu i rekao da kada je prihvatio projekat nije znao da će raditi za Selmu Hajek.

- Ne gledam TV, ne gledam filmove. Poslednji film koji sam gledao je 'Policijska akademija 7', prošlo je dosta vremena od tada. Tako da ne poznajem glumce. Ovi ljudi ne vole da se eksponiraju u javnosti. To je malo ostrvo u Hrvatskoj, ne mogu vam reći detalje. Nisam je prepoznao. Ne znam te glumce, ni kako izgledaju, ni ko su. Posao sam dobio preko matične kompanije iz Njujorka, koja zna da sam tu na ovim prostorima, i zamolili su me da preuzmem projekat ako im se, naravno, sviđa - rekao je on.

On je istakao da je Selma veoma ljubazna osoba i da je saradnja sa njom prijatna.

- Gradi kuću od oko 200 kvadrata. Tamo na ostrvu sednemo na ručak i niko nas živi ne poznaje. Ljudi na ostrvu su isti kao ja, niko ne zna, i nikoga nije briga. I to je odlično za nju. Može da ode sa porodicom da se odmori tako da ne mora da je prati telohranitelji. Ona je neopterećena žena, veoma skromna osoba - rekao je Tanović.

Ovaj Mostarac je gradio i za poznate ličnosti poput Madone i Marte Stjuart. Madona ga je posebno oduševila i to je istakao u podkastu.

- Ona je divna osoba. Nemojte misliti da je to čudna osoba. Na tom projektu je svakodnevno radilo između 50-70 radnika, a ona je svakodnevno slala ručak iz svog VIP restorana. Poslala bi konobare. Ta žena je krenula sa ulice. I uvek se vraća na tu priču, kako je počela. Tako je i ona mene gledala. I ja sam krenuo iz istih ulica, samo iz nekog drugog mesta - rekao je Tanović.

