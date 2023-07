SLAVNOJ GLUMICI SE IZGUBIO SVAKI TRAG! Zbog prevare je doživela NERVNI SLOM?! Prijatelji zabrinuti za nju!

Šok!

Glumica Tori Speling (50) navodno se ne javlja svojim prijateljima nakon rastanka od supruga Dina Mekdermota (56), javlja Page Six.

"Tori ne uzvraća pozive i na neki način gubi joj se svaki trag, zbog čega su njeni bliski prijatelji zabrinuti", rekao je neimenovani izvor za Daily Mail u četvrtak.

Njeni prijatelji su zabrinuti jer misle da sa svojih petero dece, Lijamom (16), Stelom (15), Heti (11), Finom (10) i Biu (6), boravi u jeftinim motelima u okolini Los Anđelesa.

"Dinu takođe smeta to što s decom boravi u tim motelima", dodao je izvor.

"On misli da bi deca trebala da budu kod kuće, a ne da se seljakaju po prljavim motelima s Tori. On samo veruje da to nije ono što je najbolje za njih u ovom trenutku", ispričao je izvor.

Tori se nedavno s decom odselila iz kuće koju je iznajmila nakon što je u njoj otkrila "ekstremnu" buđ koja je navodno uzrokovala da njena deca pate od respiratornih infekcija, simptoma sličnih alergijama i kožnih osipa.Glumica je u maju tražila preporuke za advokata nakon što je otkrila da buđ "polako ubija" njenu porodicu.

Tori i Din u junu su objavili da se razvode nakon 18 godina veze i 17 godina braka. Krajem 2013. godine Mekdermot je javno priznao da je varao suprugu koja je tada navodno doživela nervni slom. Kako je rekao, supruga je često vikala na njega i bila lošeg raspoloženja, zbog čega je počeo da traži utehu u drugim ženama, ali je zažalio. Par je u međuvremenu bankrotirao.

Autor: N. Ž.