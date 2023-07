Luks slavlje!

Svetska muzička zvezda Selena Gomez proslavila je juče 31. rođendan. Haljina za slavlje bila je veoma izazovna, a među gostima se našla i Paris Hilton. Slavljenica je imala jedan zahtev za zvanice "bez poklona". Zamolila ih je da umesto toga urade podrže njen cilj čemu je posvećena duže vreme.

Crveno na radost! Selena Gomez slavila je 31. rođendan u mini-haljini sa "top" izrezom, a sasvim sigurno namerno, odeća je bila pretesna u gornjem delu pa je izgedalo kao da će "grudi poleteti van". Dobrog raspoloženja nije nedostajalo. Slavljeničku tortu u beloj i crvenoj boji, krasio je detalj kao na haljini. A među gostima koji su bili na gala zabavi nalazila se i Beni Blanko.



- Zahvalna sam na toliko stvari u svom životu, a jedna od stvari zbog koje sam najzahvalnija je posao koji smo uspeli da uradimo sa Rare Impact Fund preko Rare beauty. Zbog VAS smo uspeli da podignemo svest, povećamo pristup uslugama mentalnog zdravlja za mlade ljude. Ovo je moja prava strast u životu - poručila je Selena Gomez koja je na slavlju nosila slične sunčane naočare kakve je nedavno ponela Hejli Biber, supruga njenog bivšeg Džastina Bibera, sa kojom je posle razmiruca u dobrim odnosima, pa naglasila da ne želi poklone za rođendan već donacije za Rare Impact Fundu, ukoliko to zvanice žele.

Selena Gomez počela je karijeru na javnoj sceni sa samo sedam godina glumeći u seriji “Barney and Friends”. Ne zaboravljaju se ni njene uloge u serijama “Wizards of Waverly Place” i "Only Murders in the Building", koja je nagrađena Emijem. Dobitnica je više muzičkih nagrada, a veoma uspešno vodi mkozmetički brend ostala je poduzetnica nakon što je stvorila svoj brend šminke Rare Beauty. Prema podacima sa Celebrity Net Worth, njeno bogatstvo procenjuje se na 800 miliona dolara.

Njena nova uloga u seriji "Only Murders in the Building" je više nego interesantna nastavak njene glumačke karijere.

Autor: A. N.